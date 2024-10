CAMEROUN :: Libération du Proviseur du lycée de Kourgui:Shanda Tonme félicite le Ministre de la justice :: CAMEROON

Le Proviseur du Lycée de Kourgui, notre compatriote MAJILA MOISE a été effectivement recouvré la liberté après vos diligentes instructions au Procureur Général de l’extrême nord

Monsieur le Ministre d’Etat,

A la suite des plaintes abondamment relayées de l’organisation MANDELA CENTER INTERNATIONAL, reprises et diligentées par nos soins avec une requête datée du 13 Octobre courant auprès de votre bienveillante autorité, Monsieur MAJILA MOISE, proviseur du lycée de Kourgui, injustement jeté en prison par un juge, a pu recouvrer la liberté.

En effet, ce sont les élèves qui en sortent heureux de retrouver leur éducateur, guide et père. Ce sont les parents qui respirent à nouveau, et c’est la paix sociale qui a été préservée. Il n’y a aucun doute que votre prompte et diligente réaction, est susceptible de contribuer à renforcer, à rétablir ou reconstruire de meilleurs rapports entre les citoyens et la justice.

Aussi, nous tenons fortement à vous exprimer nos sincères et très respectueux remerciements. Nous restons néanmoins dans l’expectative en ce qui concerne les sanctions contre les dérives du magistrat Gaoussou Taira, nommément mis en cause, en plus d’être accusé d’extorsions des fonds. Nous vous faisons confiance.

Hautes et citoyennes considérations./.

SHANDA TONME