Des demandeurs de visa d'entrée en Chine "chosifis" à l'ambassade de Chine à Yaoundé. Le Médiateur Universel, Président de la Commission indépendante contre la corruption et la discrimination (COMICODI), Président du Mouvement Populaire pour le Dialogue et la Réconciliation (MPDR) sollicite la médiation de Monsieur le Ministre des relations extérieures

L'intégralité de sa lettre en dessous

Objet: Exigence de votre intervention auprès de l’ambassade de Chine à Yaoundé, en vue de l’amélioration des conditions d’accueil des demandeurs de visa

Monsieur le Ministre des relations extérieures

J’ai l’honneur de vous renouveler mes compliments citoyens, et d’éveiller utilement votre attention, sur les conditions d’accueil exécrables, inhumaines et quasiment barbares auxquelles sont exposées les nationaux de tous les statuts qui se présentent à l’ambassade de Chine pour demander un visa.

Il est incontestable, rassurant et même admirable que la coopération entre nos deux pays a beaucoup progressé positivement, débouchant sur de nombreuses réalisations infrastructurelles d’importance cruciale pour notre développement. Malheureusement il est tout autant incontestable que d’un point de vue strictement humain, technique, logistique et protocolaire, les conditions d’accueil et de traitement par l’ambassade de Chine des nationaux demandeurs de visa, se sont plutôt dégradées.

En effet le spectacle qu’offre la scène d’accueil des demandeurs de visa au quotidien à la mission diplomatique chinoise, est tout simplement indigne, inacceptable et très déplorable. De grands industriels, des hommes d’affaires connus et reconnus, même quand ils affichent des dizaines de voyages antérieurs en chine et pèsent plusieurs milliards en chiffres d’affaires, sont traités comme de vulgaires voyous. Au fil des ans, de nombreuses plaintes de nos compatriotes n’ont rencontré aucun écho auprès du gouvernement.

C’est pourquoi, Excellence Monsieur le ministre, je suggère fortement que vous preniez l’initiative d’une revue de cet aspect de notre coopération avec les partenaires chinois. Il semble d’ailleurs que la situation se présente différemment dans d’autres pays africains où cette situation a déjà été réglée.

Hautes et citoyenne considération./.