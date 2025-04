CAMEROUN :: Suspension des stages militaires en Europe et aux États-Unis face aux désertions :: CAMEROON

La Gendarmerie Nationale du Cameroun a annoncé la suspension immédiate des stages et missions militaires en Europe et aux États-Unis pour les membres de la Légion de gendarmerie du Littoral. Cette décision, prise par le commandant de la Légion, fait suite à une recrudescence de désertions au sein des forces armées, fragilisant les effectifs et l’efficacité opérationnelle.

Contexte et motifs de la suspension

Selon des sources internes, les désertions répétées de militaires lors de stages ou missions à l’étranger ont motivé cette mesure radicale. Les défections, souvent liées à des tentatives de s’installer clandestinement dans des pays occidentaux, ont atteint un niveau critique, compromettant la crédibilité des programmes de coopération internationale. Le commandant de la Légion du Littoral a donc ordonné l’arrêt temporaire de tous les déplacements officiels vers l’Europe et les États-Unis, y compris les formations spécialisées et les échanges stratégiques.

Impact sur la formation et les relations internationales

Ces stages militaires, essentiels pour moderniser les compétences des forces camerounaises, étaient souvent perçus comme des opportunités de montée en grade. Leur suspension risque de creuser les retards techniques et de nuire aux partenariats militaires avec des pays comme la France ou les États-Unis. Par ailleurs, cette décision soulève des questions sur la gestion des ressources humaines au sein de l’armée, déjà confrontée à des défis structurels et logistiques.

Un phénomène de désertion ancré

Les désertions dans l’armée camerounaise ne sont pas nouvelles. Entre recherche de meilleures conditions de vie, craintes liées aux missions de sécurité interne (notamment dans les zones anglophones en crise), et attrait pour l’émigration, de nombreux militaires choisissent de ne pas revenir après des affectations à l’étranger. En 2022, un rapport interne évoquait déjà près de 200 cas de disparitions non résolus sur cinq ans. La suspension des stages vise donc à endiguer cette hémorragie, mais elle pourrait aussi isoler davantage le Cameroun sur la scène diplomatique.

Réactions et perspectives

Si la mesure est saluée en interne pour son caractère préventif, elle suscite des inquiétudes chez les officiers aspirant à une carrière internationale. « Bloquer les stages, c’est couper l’armée camerounaise d’un savoir-faire indispensable », déplore un gradé sous couvert d’anonymat. Le ministère de la Défense n’a pas encore communiqué officiellement, mais des négociations seraient en cours pour rétablir des dispositifs de contrôle renforcés lors des futures missions.

En attendant, la Légion du Littoral devra se recentrer sur des formations locales, avec l’appui d’experts nationaux. Cette situation met en lumière les tensions entre ouverture internationale et préservation des effectifs militaires, un équilibre complexe pour les autorités camerounaises.