CAMEROUN :: Cameroon PachiPanda Challenge une plateforme pour les innovations technologiques fait des laureats

Il s’agit d’une initiative de MTN Cameroon et le Fonds mondial pour la nature (WWF) conçue pour relever des défis environnementaux critiques et promouvoir des pratiques durables dans les dix régions du Cameroun.

Lancée le 19 février 2025, La compétition, qui a attiré les soumissions de 186 innovateurs en herbe, invitait les jeunes individus et les petites et moyennes entreprises (PME) dirigées par des jeunes à présenter des solutions axées sur des domaines clés : la gestion des déchets, la résilience de l'énergie et de l'eau, et le développement communautaire. Après une période intensive de développement des connaissances et de préparation des Pitchs, facilitée par un mentorat d'experts, onze équipes finalistes ont présenté leurs projets pionniers.

Les gagnants du PachiPanda Challenge du Cameroun se sont distingués après la présentation de leurs projets devant un jury à Douala.

Il s’agit pour la 1ère place de Moses Afopezi et Justin Etogo, qui ont reçu 3 millions de francs CFA pour leur projet : AgricFresh, une solution technologique qui s'attaque aux pertes post-récolte en professionnalisant la gestion agricole et en connectant les agriculteurs directement aux acheteurs par le biais d'une plateforme numérique. En utilisant des entrepôts frigorifiques alimentés par l'énergie solaire, l'initiative prolonge la durée de conservation des récoltes, réduit les déchets et promeut l'agriculture durable et l'action climatique.

2e place : Sindy Njonguo, récompensée par 2 millions de francs CFA pour son projet : SwarmDec, un dispositif de détection qui fournit des alertes précoces sur la surpopulation des colonies d'abeilles, empêchant l'essaimage et ses impacts négatifs sur les apiculteurs, les rendements agricoles et la biodiversité.

3e place : Jean Blaise Seka et Philemon Tebo, récompensés par 1,5 million de francs CFA pour leur projet : WiseCool, un projet innovant qui utilise des unités de stockage frigorifique alimentées par l'énergie solaire avec des capteurs IoT pour prolonger la durée de vie des médicaments essentiels, assurant un accès continu aux soins de santé pour les communautés hors réseau, et complété par WiseApp pour des consultations à distance et une prestation de soins de santé efficace.

Cette initiative s'inscrit parfaitement dans l'engagement de MTN à créer de la valeur partagée par le biais de pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Pour Wanda Matandela, Directeur General de MTN Cameroon « Je suis particulièrement fière du dévouement dont ont fait preuve ces jeunes innovateurs camerounais en développant des solutions qui ont un impact positif et durable au Cameroun. Je suis convaincu que ces projets inspireront le changement au niveau continental »

Outre cette initiative, MTN Cameroon mène activement l'initiative « Project Zero » du groupe MTN, démontrant son dévouement inébranlable à la gestion de l'environnement et son ambition d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2040. Cet engagement est illustré par des collaborations antérieures, telles que le partenariat avec le WWF dans le cadre de l'initiative « Tree for Life », qui a permis de planter plus de 250 000 arbres dans la région du Nord.

Les trois équipes lauréates participeront à la Grande journée de présentation du Challenge panafricain de l'innovation, prévu le 22 avril 2025 à Johannesburg, en Afrique du Sud, où elles se confronteront à d'éminents innovateurs du Nigeria, d'Afrique du Sud, et Zambie.