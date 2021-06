CAMEROUN :: DRAME À BÉPANDA : UNE FEMME BASTONNE UNE ENFANT DE 3 ANS À MORT :: CAMEROON

La fillette est morte jeudi après avoir reçu un coup à la nuque et sa nourrice a tenté de dissimuler le corps.

Ce sont les voisins qui, se rendant compte de l’absence de l’enfant, vont l’interroger, mais elle va les chasser. C’est à l’arrivée des éléments de la gendarmerie qu’elle dévoile le décès de l’enfant, informant l’avoir mise à la morgue de l’hôpital de Deido.

« L’enfant est morte, elle n’a annoncé à personne, elle voulait d’abord aller enterrer sans trace. Après une violente bastonnade, ils (la dame et son compagnon) sont allés à l’hôpital, les infirmiers ont déclaré qu’elle n’était plus en vie. Sur le champ le corps a été saisi, ils sont rentrés et ont abandonné le corps », raconte Lampes le chef de bloc.

La scène tragique se déroule au quartier Bépanda dans le 5ème arrondissement de la ville de Douala.

C’est l’histoire tragique d’une enfant de 3 ans, victime de sévices corporels depuis de nombreux mois. Elle a fini par succomber aux violents coups qu’elle recevait presque chaque jour. Un enfant adoptif dont les riverains ignorent l’existence de la génitrice, la petite vivait avec sa tante depuis plus d’un an. La dame, déplacée interne de la crise anglophone est arrivée à Douala, a trouvé un homme avec lequel elle vit maritalement. Quelques temps après, elle est allée chercher cette enfant dans son village au Nord-ouest. C’est ainsi que les maltraitances ont commencé, la fillette est bastonnée pour la moindre bêtise avec du fil de fer.

Il y a moins de 6 mois la dame a été interpellée par la brigade territoriale de Bépanda pour avoir violemment bastonné cette enfant au point de lui casser le bras. Seulement elle a été libérée après avoir payé une caution et signé l’engagement de ne plus violenter la fillette. Mais une fois à la maison, elle a continué avec des sévices corporels, allant jusqu’à menacer le voisinage.»

Cette femme m’a arraché les cheveux un jour, me rappelant que c’est son enfant et disant que si elle veut, elle la tue. Elle avait tellement tapé cette enfant laissant des grosses blessures sur le corps. Personne ne pouvait aborder cette femme, parce qu’elle est tellement brute. Finalement, elle a tué la petite fille-là », raconte une voisine.

Cette femme et son compagnon ont été interpellés et gardés à la brigade de Bépanda.

Un cas qui s’associe à ceux d’enfants victimes de torture et autres sévices de la part des parents et proches.