CAMEROUN :: Un sexagénaire candidat au probatoire ESG à Garoua :: CAMEROON

Falaye Koulou, 62 ans, a affronté les récentes épreuves de ce diplôme au sous-centre du Lycée de Djamboutou.

Le 21 juin dernier, un candidat peu ordinaire affronte, avec enthousiasme, les épreuves écrites obligatoires du diplôme de probation de l'enseignement secondaire général au sous-centre du Lycée de Djamboutou. Il s'agit du candidat Falaye Koulou, né vers 1959 à Tchamba, un village situé dans l'arrondissement de Poli, chef-lieu du département du Faro dans la région du Nord. L'enthousiasme débordant de ce candidat libre âgé de 62 ans, confortablement installé au milieu d'adolescents, n'a d'égal que l'espoir de passer ce diplôme tant envié. « On ne s’instruit pas seulement pour trouver du travail plus tard. L’instruction vise aussi à se cultiver et à accroître ses connaissances dans plusieurs domaines. J'ai aussi besoin de culture et d’éclairage, c’est pourquoi je poursuis mes études », confie cet agriculteur et éleveur. Marié à trois femmes et père de 21 enfants avec de nombreux petits-fils, Falaye Koulou affirme avoir pris des dispositions préparatoires pour mieux affronter cet examen et mettre toutes les chances de réussite de son côté.

« Je me suis bien préparé en conséquence tout au long de l'année scolaire. Pour réussir à cet examen, j’ai engagé un bon répétiteur qui m'a bien encadré en langues et en littérature. Les épreuves que j'ai affrontées jusqu'ici sont abordables. Je garde un grand espoir de réussir », laisse entendre le sexagénaire. Ses espoirs restent donc intacts, au regard des ambitions qu'il nourrit si ce diplôme lui sourit. « Ce diplôme me servira également à m'engager en politique car, sait-on jamais, je pourrais un jour être élu maire, député ou sénateur », lance-t-il, le sourire en coin. Il ne compte donc pas dormir sous ses lauriers tant qu'il a encore le souffle de vie.

« Je ne vais pas seulement m'arrêter au niveau du probatoire. Si je passe, je prévois affronter le baccalauréat l'année prochaine », confie le candidat, le ton plein d'assurance. Pour lui, ses chances restent intactes au même titre que les 17.000 candidats qui ont composé le probatoire dans la région du Nord. Dans le cas où il est recalé, il est prêt à recomposer. Dans le campus du Lycée de Djamboutou, dans les médias et les réseaux sociaux, le cas Falaye Koulou continue d'être une curiosité et suscite moult commentaires.