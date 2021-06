CAMEROUN :: CABALE CONTRE ERIC CHRISTIAN NYA DE LA CRTV :: CAMEROON

Le Cameroun est un pays qui n’aime pas le talent. Un pays où lorsqu’on essaie de tirer son épingle du jeu on est jeté à la vindicte populaire. Éric Christian NYA est aujourd’hui l’objet d’une cabale par pure méchanceté et jalousie.

Voici les faits : l’artiste Coco Argentée était invitée de l’émission Cameroun feeling présentée par Éric Christian NYA ; une émission annoncée pendant plusieurs jours sur les ondes de la CRTV. A la dernière minute, cette dernière va annuler sa participation à l’émission au grand dam des nombreux téléspectateurs.

Le présentateur de l’émission va lui demander de faire une vidéo d’excuses à l’endroit des téléspectateurs ; Coco va refuser. Très proche de Master Ivo le présentateur de l’émission Tam-tam Weekend, Coco Argentée va contacter celui-ci pour passer à Tam-tam Weekend afin de faire la promotion de son album en parution. Sauf que, dans tout média qui se respecte, il y a un directeur des programmes et il faut respecter les procédures. Informé du fait que Coco Argenté souhaitait contourner la procédure pour passer à l’antenne, Emmanuel Mbedé, directeur des programmes va voir l’équipe de tam-tam week-end pour annuler le passage de Coco ; malheureusement l’équipe de tam-tam week-end ne prendra pas la peine d’informer la concernée. L’artiste va débarquer le dimanche pour espérer passer à Tam-tam Weekend. Interdite de passage, elle va créer un véritable scandale.

Éric Christian NYA avait même essayé de trouver un terrain d’entente, en proposant à coco un passage à Cameroun Feeling à le lundi. C’est ainsi que les proches de Coco argentée vont sauter sur l’occasion pour accuser Éric Christian NYA de ne recevoir que des invités Bamiléké. Des animateurs aux ordres, proches de Coco Argentée vont aussitôt lancer une violente campagne afin de ternir l’image d’Éric Christian NYA avec des complicités internes au sein de la CRTV. Même des personnages comme Aline Zomo Bem dont l’invitation à Cameroun Feeling avait retourné l’opinion ligueront contre Éric Christian Nya. Il s’agit tout simplement de la pure méchanceté et de la jalousie.

Éric Christian NYA fait des envieux tant en interne qu’en externe. Il est l’un des rares animateurs à la CRTV qui sort du lot avec des émissions comme Cameroun Feeling et Entrevue Le Mag ; devenues de véritables grands-messes du paysage audiovisuel camerounais. The Place To Be. Et lorsqu’on essaie de faire une revue des invités d’Éric Christian NYA ; l’accusation de tribalisme formulée à son endroit s’effondre comme un château de cartes. Les artistes même célèbres doivent apprendre à respecter les animateurs et les procédures.

Un animateur ne fait pas sa programmation suivant le bon vouloir ou les humeurs de l’invité. Les artistes invités doivent avoir le sens de la parole donnée et respecter les procédures. Ce qui se passe avec Éric Christian NYA est tout simplement l’expression de la méchanceté qui prévaut dans ce média depuis des décennies. Plusieurs jeunes animateurs/animatrices et journalistes de talents au sein de ce média sont tout simplement placardés et subissent des complots internes.

Cette cabale a déjà eu la tête du directeur des programmes Emmanuel Mbédé appelé à d’autres fonctions.

Des décennies bien avant Éric Christian, un autre animateur et artiste de talent avait été victime de ce complot : Elvis Kemayo. Il était l’animateur vedette de l’émission à succès Télépodium. Le succès de Télépodium faisait des jaloux et des envieux au sein même de la CRTV. Ce qui aura même une incidence sur la santé de son présentateur. Elvis Kemayo révèle que : « A Télé Podium j'avais plus d'ennemis à la télé -les techniciens- que les gens qui m'admiraient. La preuve c'est qu' à chaque fois que la salle était pleine et que le réalisateur faisait son compte pour que ça démarre, il y avait toujours quelqu'un qui allait couper un fil quelque part. Et tout ça retombait sur moi…

Ce n'était pas sur le producteur, ni sur le réalisateur et encore moins sur le Directeur General. C'était moi Télé Podium. Et tout cela a fini par me donner la tension. Aujourd'hui je suis hypertendu à cause de Télé Podium. Donc quand vous nous voyiez briller à la Télé, c'était à ce prix-là ! ». On va purement décider un bon jour d’évincer Elvis Kemayo à la tête de cette émission et on va confier les commandes de l’émission à l’un des principaux pourfendeurs d’Elvis Kemayo en la personne de Saint-Lazare Amougou. En quelques mois aux commandes de cette émission, il a réduit considérablement l’audience de cette émission. Malgré le soutien de Mamba, on ne redressera pas la courbe des audiences.

Force à toi Eric Christian NYA ! Arol KETCH Rat des archives