LES AUTORITÉS DE LA VILLE DE DOUALA EXÉCUTENT L'OPÉRATION CHAUSSÉE LIBRE

Le Préfet du Département du Wouri et le Maire de la Ville de Douala sont descendus sur le terrain précisément au lieu dit Douche et Rond-point Deido ce mardi 22 juin 2021 dans le cadre du suivi de l'implémentation des programmes ''Restituer le trottoir aux piétons'' et ''Professionnalisation et sécurisation du secteur de transport par mototaxis ''.

Au terme de cette descente, le super Maire de la Ville a tenu à être face au médias locaux et internationaux à travers une conférence de presse afin de répondre à leurs questions.

Il est important de préciser que l'annonce de cette opération avait entraîné un bras de fer entre les commerçants du marché central et les forces de maintien de l'ordre.