Le Dr Ousmaila Mohamadou, maire de la Ville de GAROUA, vient de recevoir le Prix d'Excellence managériale de Mairie.

La cérémonie s'est déroulée le 17 juin 2021 à la communauté urbaine de GAROUA et était présidée par Malcom Barnabé Paho, Président national du Comité du Prix Baobab Africa, en présence des 3 maires d'arrondissement de Garoua, des personnalités, du personnel de la communauté urbaine de GAROUA, des partenaires, de la ravissante Miss Nord du COMICA AMADOU DJOUNSIA, des médias et des populations.

Les membres du Comité du Prix Baobab Africa étaient là : Michel Kalabassou DP de l'Aigle du Sahel, Joseph Mankemi, Haman Daniel et Zakiyatou Tchama.

Selon le comité, le BAOBAB AFRICA PRIZE 2021 est la reconnaissance du travail bien fait et les grandes réalisations du dynamique Maire.

Avant le maire de la ville de Garoua, le Docteur BK, BRILLAND KAMDEM a reçu le 10 juin, le BAOBAB AFRICA PRIZE 2021 à l'hôtel Relais Saint Hervé-Akwa de Douala pour son travail dans le domaine de la Phytothérapie. Le jeune phytothérapeute a réalisé 326 grossesses en seulement 5 mois.

La Cérémonie était présidée par Malcom Barnabé Paho, Président national du Comité du Prix Baobab Africa, en présence des membres du Comité venus de Garoua, Ngaoundere, Yaoundé et Douala : Harira Bouba, Georges MPALLA, EMMANUEL NGANSOP IBRAHIM, STEVE NJOH .. avec la participation de l'artiste Bissi Mag et sa ravissante européenne chantant en langue locale/

En rappel, le BAOBAB AFRICA PRIZE a été Créé en 2014 aux Etats-Unis, par un réseau de 200 journalistes africains –américains exerçant en Afrique, en Europe et en Amérique. Il s’est associé des amis œuvrant pour l’Afrique, des experts en sondages et enquêtes pour primer les africains et les amis d’Afrique.

L’objectif du comité du prix BAOBAB AFRICA est de primer des personnes morales ou physiques qui ont travaillé avec professionnalisme ,dévouement, abnégation ,honnêteté , avec un esprit de collaboration et d’ouverture dans leurs domaines de compétence au cours d’une année .

« Il est question d’encourager les Africains à plus d’ardeur au travail afin de développer efficacement l’Afrique par d’abord les Africains, le Cameroun par d’abord les Camerounais », précise Malcom Barnabe Paho le président national du Comité Baobab Africa Prize et 2e Vice-président africain du Comité