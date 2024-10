AFRIQUE :: HICEL H. LE BIJOU TECHNOLOGIQUE DU CONTINENT AFRICAIN

L’Afrique, dans son élan de valorisation de ses ressources humaines et industrielles, se dresse désormais avec fierté dans la production de technologies modernes. Un souffle nouveau anime le continent, où la campagne du « consommer africain » renaît, portée par une ambition inébranlable. Dans ce mouvement, les nouvelles technologies jouent un rôle central, car elles facilitent la communication en rendant l’innovation accessible à tous. C’est précisément dans cette dynamique que le téléphone HICEL H. se distingue, une marque de téléphone conçue et fabriquée en Afrique de l’Ouest, plus particulièrement au Burkina Faso.

Ces téléphones, façonnés par les mains expertes des ingénieurs de ce continent, se démarquent non seulement par leur qualité incomparable, mais aussi par leur design raffiné, alliant sobriété et élégance. Le modèle que je vous présente aujourd’hui est une véritable œuvre d’art technologique, avec ses lignes épurées et son allure moderne. Doté de fonctionnalités telles que le Bluetooth, le port double SIM, la radio sans fil, le lecteur MP3/MP4, ainsi qu’un emplacement pour carte mémoire, il ne fait aucun compromis sur la performance.

Cette technologie est robuste et résistante, témoignant du savoir-faire africain, forgée par des experts formés à la technologie POWERBANK, qui permet à ce téléphone de recharger d’autres appareils. L’un des fleurons de la gamme, le HICEL HB22, se distingue par son autonomie impressionnante de sept jours, rivalisant ainsi avec les plus grands fabricants mondiaux, que ce soit au Japon, en Chine ou en Inde. La marque HICEL, dès son premier modèle, affiche une excellence qui promet d’évoluer au fil des ans. Elle continuera de s’améliorer pour offrir des produits toujours plus performants. Disponible en deux coloris – noir mat et bleu profond – le modèle HICEL STAR1 est également doté d’un déverrouillage facial, preuve que l’Afrique marche à grands pas vers une technologie de pointe.

Posséder un HICEL, c’est bien plus qu’acquérir un téléphone : c’est se munir d’un symbole de fierté africaine, un outil de communication à la fois performant et accessible. Outre le téléphone mobile, l’entreprise fabrique aussi les ordinateurs portables, à l’utilisation cet ordinateur se distingue par sa puissance de traitement, grâce à un processeur performant capable de gérer rapidement les tâches les plus complexes. Il est également doté d’une mémoire RAM suffisante pour le multitâche fluide, et d’un espace de stockage conséquent, idéalement en SSD, pour des vitesses de lecture et d’écriture élevées. La carte graphique, essentielle pour les travaux visuels ou les jeux, assure une expérience immersive. Enfin, la connectivité, la qualité de l’écran et l’autonomie sont des éléments clés qui font de cet outil un compagnon fiable pour toutes les utilisations.

L’entreprise, qui a débuté au Burkina Faso, s’étend désormais au Bénin sous l’impulsion visionnaire de SALIF OUEDRAOGO, Président-Directeur Général du groupe NOBILA, installé à Cotonou. Ce promoteur d’envergure internationale est aujourd’hui l’un des meilleurs investisseurs dans des secteurs aussi variés que l’hôtellerie, l’assurance, le pétrole, les transferts financiers et la communication mobile. Sous sa direction, HICEL se déploie désormais au Bénin, où l’ingénierie et la distribution s’organisent à grande échelle. La promotion de la marque bat son plein depuis son lancement, et la signature du partenariat promet un grand avenir.

Et parce qu’un téléphone de cette qualité mérite un prix à sa hauteur, les concepteurs ont néanmoins veillé à ce qu’il soit accessible à tous, faisant de ce joyau technologique un atout pour les bourses africaines. D’autres modèles viendront bientôt enrichir cette gamme prometteuse, porteurs d’une révolution industrielle que l’on souhaite des plus prospères. À HICEL, à l’Afrique, et à son avenir radieux, nous disons : bonne chance et longue vie à cette ère nouvelle.