Pour créer une ambiance de travail agréable et développer des enjeux majeurs au sein du Ministère de la Défense, soucieux du bien-être du personnel des forces de sécurité et de défense, conscient des talents multiformes des forces armées, monsieur Joseph BETI ASSOMO a créé le grand prix artistique MINDEF dont la troisième édition a été organisée le vendredi 27 septembre 2024 dans la salle du Ministère de la Défense à Yaoundé au Cameroun.

Jour de gloire pour les plus méritants de la troisième édition du grand prix artistique MINDEF sous le thème Patriotisme. Une salle pleine de plusieurs invités, les camarades et le personnel militaire, tous venus acclamer les lauréats. Monsieur SAÏD KAMSOULOUM, Secrétaire Général du ministère de la défense a présidé au nom du ministre délégué à la présidence chargé de la défense, cette cérémonie de remise des distinctions du grand prix artistique qui regroupait trois catégories à savoir la littérature, les arts visuels et les arts musicaux.

C’était 31 candidats en compétition dont Neuf gagnants ont été primés selon les catégories : LITTÉRATURE

1- Cal Badawe Nibe Joseph ( titre: le patriotisme)

2- Lv Ngah Ndzana Murielle ( titre: le patriotisme )

3- A/c Sadjo Nadine ( titre: la poésie Patriote)

ARTS VISUELS

1- Lt Bengala Jean Jacques

2- Sgt Foe Aloys Didier

4- Mtre Nguefack Bergilain

ARTS MUSICAUX

1- Sgt Ambanga Ayissi Aimé

2- A/c (R) Ekwe Tanga Walter Frédéric

3- Cal Ze Ze Innocent.

Cette initiative du Ministre de la Défense est accompagnée avec l’appui technique du Ministère des Arts et de la Culture. C’est dans une ambiance conviviale et chaleureuse avec la production des danses traditionnelles Soudano-Sahélienne, Grassfields, Sawa et Fang-Béti que cette cérémonie a pris fin. Rendez-vous a été pris pour la prochaine édition qui s’annonce avec beaucoup d’enthousiasme.