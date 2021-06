CAMEROUN :: Un orage fait deux morts à Garoua :: CAMEROON

Les habitants de la ville de Garoua sont sous le choc après le passage d’un orage qui a fait deux morts et trois blessés le 15 juin dernier. A en croire le préfet du département de la Bénoué Oumarou Haman Wabi, descendu sur le terrain pour évaluer les dégâts, «les deux personnes tuées étaient à bord d’un véhicule lorsque le drame s’est produit.

«La voiture était en train de rouler et un arbre est tombé sur l’engin. Le vent était violent», confie l’autorité administrative sur les antennes du poste national.

Cette descente du «chef de terre» avait également pour but de réconforter les sinistrés et de sensibiliser les populations surtout en cette période où l’on enregistre des pluies diluviennes. Dans la ville de Garoua, plusieurs arbres ont été déracinés et de nombreuses toitures emportées.

Les forces de défense et de sécurité et les agents communaux se sont attelés à faire le ménage après le passage de cet orage. Selon le délégué départemental des Transports pour la Bénoué, Djamal Muller, la météo annonce de fortes pluies accompagnées de vents violents. Il conseille par ailleurs aux populations de solidifier leurs toitures.