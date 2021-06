CAMEROUN :: Une élève chute du 3 ème étage de son école et meurt :: CAMEROON

La tragédie a eu lieu le 15 juin 2021, au complexe scolaire Divine International Primary School de Bepanda. C'est dans le 5 ème Arrondissement de la capitale économique du Cameroun.

Âgée de neuf ans et élève du CM1, la petite Sandjong, a appris votre journal avec regret, a chuté du 3 ème étage de son école, et est morte sur-le-champ. Des témoins parlent d'une chute vertigineuse et très violente.

Nos sources rapportent que la petite élève a été poussée violemment par une de ses camarades de classe. La qualité du bâtiment est mis en index, et notamment, le système de sécurité de la balustrade métallique qu'on dit endommagée. Le phénomène est inquiétant au Cameroun. Des écoles poussent partout comme des champignons dans des quartiers, sans aucun respect des normes de construction exigibles à ce genre de structure, notamment en construction verticale.

C'est le moment pour le gouvernement et la société civile, de se pencher sérieusement sur le phénomène de ces écoles qui poussent partout, sans respect des normes architecturales en la matière.

