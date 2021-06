Communiqué du MPDR: Condamnation très ferme de l’intrusion à l’ambassade du Cameroun à Bruxelles :: CAMEROON

La promotion et la défense des causes, quelles qu’elles soient, peuvent s’avérer contreproductives et générer moult désagréments, dès lors que les porteurs des actions à propos, soit se trompent lourdement de stratégie, soit se déclinent dans un statut d’avance contrarié, décrédibilisé, suspect et de plus inapproprié.

Le 13 Juin 2021, un groupe de compatriotes a encore fait une intrusion brutale, à l’Ambassade du Cameroun à Bruxelles, au prétexte qu’il exige la libération d’un ouvrier agricole, Itembe Bonda, en détention au pays, pour des actes d’outrage amplement et volontairement médiatisés par l’intéressé lui-même.

La cause naît effectivement des déclarations tournées en vidéo, d’un jeune travailleur qui a cette occasion, a usé des termes violents d’une rare impolitesse à l’endroit du Chef de l’Etat nommément, ainsi que de son gouvernement. Si dans le fond, les raisons de ce qui apparaît comme une colère mal contenue et surtout mal exprimée, ne posent aucun problème quant à leur bien fondé, la forme, la méthode, le discours et les mots procèdent d’une forme de délinquance que même l’exaspération et un ultranationalisme ne sauraient soutenir.

Le MPDR condamne très ferment dette démarche, et conseille à nos compatriotes de rester, quoi qu’il arrive et quel que soit leur degré de frustration, dans la mesure, la politesse, la convivialité et le respect de quelques valeurs élémentaires qui consacrent le bon sens et articulent les rapports institutionnels, civils et politiques dans toute société. En effet le scandale de la mauvaise gestion des fonds du COVID 19, est une cause nationale considérée sans exception par tous, y compris à juste titre par le Chef de l’Etat, comme une véritable tragédie.

Le MPDR s’est déjà félicité du principe des enquêtes en cours décidées par le Chef de l’Etat, et estime en conséquence qu’il n’est point besoin de déployer des actes extravagants contre nos représentations diplomatiques à l’étranger, ni de recourir à un langage relevant de la délinquance pour s’exprimer sur cette affaire. La justice étant ainsi saisie, la logique commande que l’on s’abstienne des anticipations vengeresses, de ou des manipulations politiciennes indécentes voire haineuses pour plus de divisions.

Le MPDR recommande néanmoins la clémence pour ce jeune compatriote, qui s’est plutôt mal pris pour exprimer les frustrations d’une jeunesse désorientée et légitimement impatiente./.

Yaoundé, le 15 Juin 2021

SHANDA TONME

Président, Médiateur Universel