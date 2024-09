CAMEROUN :: AFRICA GLOBAL LOGISTICS fait la rentrée avec 3500 ÉLÈVES DANS LE GOLFE DE GUINÉE :: CAMEROON

C’est à la faveur de la journée de solidarité baptisée « Solidarity Day ». Les bénéficiaires sont les élèves des écoles publiques du Cameroun, du Tchad et de la Centrafrique.

3500 élèves d’écoles primaires publiques de la région Golfe de Guinée, comprenant le Cameroun, le Tchad et la RCA, ont bénéficié d’actions sociales à l’initiative d’Africa Global Logistics, à la faveur de la toute première édition de la Journée de solidarité, baptisée « Solidarity Day ».

Une véritable synergie d’action pour la promotion de l’Education dans la Région du Golfe de Guinée. Dans ce cadre, Africa Global Logistics (AGL) région Golfe de Guinée, à travers ses filiales que sont AGL Cameroun, Socopao, Kribi Conteneurs Terminal (KCT), Terminal Bois du Port de Douala (TBPD), CAMRAIL, AGL Tchad et AGL Centrafrique, a entièrement rénové et équipé la librairie de l’école publique primaire groupe 2 de Deido à Douala en marge d’une collecte géante de livres didactiques ; doté l’école primaire publique de Lende Dibe à Kribi de matériels didactiques ; réhabilité le Centre d’accueil Espoir de N’Djamena et l’école Ouango Sao, dans le 7e arrondissement de Bangui. Ce dernier établissement a par ailleurs été doté de livres, de table-bancs et de kits d’alphabétisation. C’est au total près de 3500 bénéficiaires dans la région Golfe de Guinée.

Ce qui a fait dire à Aleva Ndavogo, Président de l’association Dakouna Espoir de N’Djamena que « La réhabilitation par AGL du Centre dont nous avons la charge, qui accueille des jeunes défavorisés et en quête de réinsertion sociale, est acte hautement humaniste et impactant. AGL leur donne ainsi une chance aujourd’hui, de se frayer un chemin dans la société demain. C’est un investissement sur l’humain et nous en sommes très reconnaissants »

Bien plus, les collaborateurs de AGL dans le Golfe de Guinée ont pris part à des marches sportives et autres activités recréatrices visant somme toute à resserrer leurs liens

L’assurance vient de Serge Agnero, Directeur Régional Golfe de Guinée d’Africa Global Logistics. « Nous croyons fermement que l'éducation est un droit fondamental et un pilier essentiel pour l'avenir du continent africain. En investissant dans ces projets, en réhabilitant les bibliothèques de ces écoles primaires et en apportant des livres et matériels didactiques aux enfants en situation de vulnérabilité, nous réaffirmons notre engagement à bâtir un avenir meilleur pour tous. Ce qui traduit notre parfaitement notre stratégie d’être au cœur des transformations de l’Afrique »

Créé en 2024 à l’initiative de notre Président Philippe Labonne, le « Solidarity Day » est un événement annuel de cohésion qui rassemble les 23 000 collaborateurs d’AGL en Afrique autour d’une action solidaire en faveur de la jeunesse. Cette année, le « solidarity Day » se célèbre sur l’ensemble du réseau et le thème des action solidarité est l’éducation.

À propos d’Africa Global Logistics Cameroun

AGL (Africa Global Logistics) est le premier opérateur logistique multimodal (portuaire, logistique, maritime et ferroviaire) en Afrique. L’entreprise fait désormais partie du groupe MSC, une entreprise leader dans le transport maritime et la logistique. Avec une expertise développée depuis plus d’un siècle et plus de 23 000 collaborateurs dans 49 pays Africa global logistics est présent dans le Golfe de Guinée avec 3 700 collaborateurs dans 04 pays (Cameroun, Tchad, RCA et Guinée équatoriale). AGL fournit à ses clients africains et mondiaux des solutions logistiques complètes, personnalisées et innovantes, avec l’ambition de contribuer durablement à la transformation de l’Afrique. AGL est également présent en Haïti et au Timor.

https://www.aglgroup.com/