CAMEROUN :: Ordre des médecins: Digitalisation des inscriptions et assistance judiciaire aux membres :: CAMEROON

Ce sont là, les deux grandes innovations actuelles dans l'Ordre national des médecins du Cameroun ( Onmc). Pour une meilleure qualité de service, cet ordre professionnel de la santé, épouse l'air du temps : le digital.



Désormais, les médecins exerçant au Cameroun tout comme ceux de la diaspora, disposent d’une plateforme informatique pour avoir toutes les informations ressortissant aux demandes d’exercice en clientèle privée, ainsi que ce qui est de leurs cotisations auprès de l'Onmc

L’Ordre national des médecins du Cameroun se met ainsi au diapason de la digitalisation de ses différentes procédures d'inscription au tableau de l'Ordre. Les médecins exerçant au Cameroun ainsi que dans la diaspora pourront désormais se connecter sur une plateforme pour accomplir les procédures au sein de l’organe de régulation de la profession de médecine au Cameroun. Cette innovation a été annoncée ce 14 septembre à Yaoundé , par le président du Conseil de l’Ordre National des médecins du Cameroun, le Dr Rodolphe FONKOUA. C’était au terme d’un Conseil de cette instance tenu les 13 et 14 septembre au siège de l’ONMC à Yaoundé, capitale politique du Cameroun.

Le président du Conseil de l’ONMC informe que cette procédure de digitalisation est un évènement très important pour moderniser les services au sein de l’ordre : « Il y a un an lorsque nous étions élus, à la tête de l’ONMC, nous avons eu beaucoup de difficultés pour sortir une liste des médecins exerçant au Cameroun et à la diaspora. Au lendemain de cette élection, l’actuel exécutif de l’Ordre a pris la résolution de digitaliser toute la procédure et nous sommes heureux de vous annoncer qu’à partir de ce jour, nous sommes capables de vous dire combien de médecins exercent au Cameroun et à l’étranger », a-t-il fait savoir.

L'opération de digitalisation concerne toutes les procédures d’inscription au tableau de l’ONMC ainsi que les demandes d’exercice en clientèle privée, des demandes de certificats et des attestations. Au moment où cette procédure de digitalisation est mise en œuvre, l’ONMC compte environ 14 mille médecins inscrits au tableau de l’Ordre pour les trois catégories de médecins qui sont : les fonctionnaires, les privés laïcs et les privés confessionnels. Avec cette digitalisation, s'est réjoui le Dr Rodolphe FONKOUA, chaque médecin aura désormais un compte. Le bénéficiaire de ce compte aura accès à toutes les informations comme la situation des cotisations, ainsi que les requêtes formulées à l’Ordre.

Pour ce qui concerne les paiements des cotisations, les médecins n’auront plus besoin d’aller dans les banques. A partir de leur compte Momo ou Orange Money, ils pourront désormais s’acquitter de leurs obligations, et obtenir des reçus au même moment.

Le président de l'Onmc s'est par ailleurs dit préoccupé par la situation de plusieurs médecins qui selon lui, sont de plus en plus trainés en justice dans l'exercice de leurs fonctions. Aussi a-t-il annoncé qu'assistance judiciaire serait apportée aux membres traduits en justice dans le cadre professionnel, mais à condition qu'ils soient à jour de leurs cotisations auprès de l'Ordre.