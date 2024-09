CAMEROUN :: Présidentielle 2025 : Paul Biya le choix du cœur contre Maurice Kamto le choix du sondage :: CAMEROON

Selon le calendrier électoral du Cameroun, l’élection présidentielle aura lieu en octobre 2025. Sur place au Cameroun, les états-majors des partis politiques de l’opposition se mobilisent autant que le Rassemblement Démocratique Du Peuple Camerounais RDPC au pouvoir à Yaoundé.

Aussi, entre déploiement des sondages et motions de soutien à Paul Biya, ça se bouscule dans les grandes métropoles comme à l’arrière du pays. Selon le climat actuel et les sondages, deux candidats sortent du lot : Paul Biya, le président sortant et son challenge de la présidentielle de 2018. Le choix du cœur des militants du RDPC contre le candidat issu d’un sondage.

A Yaoundé la capitale politique et siège des institutions du Cameroun La Majorité présidentielle s’est retrouvée autour du premier ministre chef du gouvernement Dion Ngute pour réaffirmer son soutien indéfectible au Chef de l'État, Paul BIYA, et à son Parti politique, le Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC). Le message a été transmis par son porte-parole El Hadj LAWAN BAKO « Nous avons eu une grande concertation avec son Excellence le Premier Ministre, Chef du Gouvernement nous l'avons chargé de transmettre plusieurs messages au Président de la République au regard de tout ce qu'il fait pour la bonne marche de la paix et de la démocratie dans notre pays nous lui réaffirmons notre soutien total pour une nouvelle candidature il est le candidat de la majorité présidentielle »

Un « Choix du cœur » réaffirmé dans l’Extrême-Nord, fief électoral du RDPC où le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachie, avait ouvert le bal, Jean Nkuete a plaidé pour une nouvelle candidature de Paul Biya à la présidentielle de 2025. C’est « un choix du cœur et de la raison », a-t-il affirmé, enjoignant les élites et militants de l’Ouest à signer une motion d’appel et de soutien à la candidature de Paul Biya. Finalement, « On n’épilogue pas sur la succession du chef de son vivant » Bien plus, « Les textes de base de notre parti sont clairs » Paul Biya depuis sa création – est automatiquement le candidat de la formation à la présidentielle.

On le voie bien, la course pour le palais president de Yaoundé est ouverte et le quotidien Le Messager paraissant à Douala, la capitale économique du pays fait état d’« Un sondage d'opinion donne Maurice Kamto vainqueur » Selon l'organisation « United englush for United Cameroon » basée aux États-Unis, le président national du Mrc gagnerait si les élections avaient lieu aujourd'hui.

Pour cette organisation, Si le président de la République Paul Biya était le candidat du Rdpc, Maurice Kamto de l'opposition remporterait une telle élection avec environ 52,6 %. « En effet, M. Paul Biya serait en troisième position avec 13,6%, derrière M. Cabral Libii dont le soutien s'élève à 14,9%. La performance relative de ces trois premiers candidats n’est pas très différente de celle trouvée dans notre sondage d’opinion de juin 2024 » si, pour une raison ou une autre, Paul Biya quittait ses fonctions avant la fin de son mandat actuel. « Il ne devrait y avoir aucun doute sur ce scénario car la Constitution est claire en la matière. Un gouvernement intérimaire dirigé par une personne issue d'une hiérarchie bien établie doit prendre le relais pour une période maximale de 120 jours »