CAMEROUN :: Mort subite d’un pilote de Camair-co: Les condoléances de Shanda Tonmé :: CAMEROON

Georges Ayangma, pilote en activité à Camair-co a été victime d’un malaise vendredi dernier au niveau Carrefour Grand Mall à Douala. Malaise qui a entrainé une mort subite. Dans un message, le médiateur universel Shanda Tonme (Voir image d'illustration) adresse un message de condoléances au directeur de la compagnie aérienne camerounaise Camair-Co et à la famille biologique du disparu.

Ci-dessous l'intégralité de son message

"Monsieur le Directeur Général

CAMAIR-CO

Monsieur le Directeur Général,

Cher frère dans la peine et très cher compatriote éploré,

Les mots sont parfois trop insuffisants et trop ingrats, pour signifier une pensée, un état d’esprit, un regard, un rêve, mais surtout une peine, peine du cœur, peine du corps, peine de l’esprit, peine de tout ce qui en nous, traduit notre humanité profonde.

Du destin, on spécule souvent, nous spéculons, imaginant les chemins et les lendemains. Mais de la mort, de la perte d’un être cher, nous sommes totalement désarmés, perdus, confondus et jetés en pâture aux remords et aux souffrances de l’âme.

Terrible, terrible, terrible, terrible vraiment, ce qui vous arrive, ce qui nous frappe, ce qui dans un weekend simple mais lourd, est devenu notre source de regrets, regrets éternels, regrets et deuil national. Vous avez compris, que du nom, je n’en citerai point, parce que ce serait la trahison de mon affection ainsi que de mon attachement profond, à un être, un collègue, un collaborateur, un compatriote, un technicien, puis à dire vrai, un pilote.

Notre frère, compatriote, ami, collègue et génie des airs et de la manette s’en est allé, banalement certes, mais tellement brutalement, à un moment où nous avions le plus grand besoin de lui comme des autres, à un moment où notre fleuron du ciel, tissait mille projets de renaissance et de reconquête du ciel, des cieux avec lui dans tous les calculs.

Condoléances, Monsieur le Directeur général et cher frère. Nous portons tous le deuil, et la nation reste et restera reconnaissante à ces braves citoyens qui se sont donnés et se donnent encore pour que vive et renaisse, notre compagnie aérienne jadis auréolée à travers le monde.

A tous ses collègues, tout le personnel, toute la maison vaillante et vivante de CAMERCO, je tiens à dire ma solidarité, à porter le deuil et à redire que la nation entière vous accompagne et se tient à vos côtés dans cette terrible douleur. Ne manquez surtout pas, pour la veuve, les orphelins, la famille souche, de traduire notre message en soutien et en reconnaissance pour toujours.

Que son âme repose en paix. Il aura servi, il aura accompli sa mission pour la nation camerounaise

Fraternellement./."