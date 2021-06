CAMEROUN :: Sécurité aux passages à Niveau: Camrail et Securoute sensibilisent :: CAMEROON

A l’occasion de la 13 journée mondiale de sensibilisation aux passages à niveau, Camrail et son partenaire Securoute ont organisé des séances es de sensibilisation à la sécurité aux passages à niveau sur l’ensemble du réseau ferroviaire de la ville de Douala.

« Camrail fait de la sécurité un levier essentiel dans la réalisation de ses activités et c’est à juste titre que nous appelons l’ensemble des acteurs au respect des lois et textes qui régissent le domaine ferroviaire, pour que l’activité ferroviaire au Cameroun se déroule plus sereinement sans tous ces incidents et accidents aux passages à niveau et sur les multiples traversées clandestines érigées ces derniers temps sur la voies ferrée par les populations riveraines ». Ces mots d’Elie Bersot Patrick Evina , le coordinateur du management de la sécurité chez Camrail décrivent à suffisance les mobiles de l’action de Camrail de ce vendredi 11 juin 2021.

En accord avec son partenaire Securoute, les responsables de cette entreprise ont sillonné non seulement les principaux passages à niveau de la capitale économique, mais aussi les agences de transport interurbain. Les agences de transport situées à Mboppi mais aussi celles situées à Akwa ainsi que les usagers des différents passages à niveau de la ville du Km5 au marché Sandaga en passant par Nyalla ont reçu la visite des agents sensibilisateurs de L’ONG Securoute sortis en grand nombre.

Il était question pour ces équipes de sensibiliser les responsables et les usagers de ces agences de transport sur les dangers que courent ceux d’entre eux qui ne respectent pas les consignes de sécurité aux passages à niveau.

« Camrail et Securoute se sont engagés à lutter contre les accidents aux passages à niveau qui sont les points de rencontre entre les rails et les voies routières ceci compte tenu de la récurrence des accidents sur ces points sensibles » explique Martial missimikin le président de Securoute Africa.

La sensibilisation de ce jour consistait à éveiller les esprits des usagers des passages à niveau afin que ceux ci restent concentrés à chacun de leurs passages sur ces points sensibles que sont les passages à niveau car toute distraction peut être fatale.

Martial Missimikin dira à ce propos que « Securoute félicite Camrail pour la pérennisation de cette initiative et invite les usagers au respect des règles du code de la route appuyée par la signalisation lumineuse ou mécanique présente à tous les passages à niveau et pense également que la simple prudence permettrait de réduire considérablement le nombre d’accidents aux passages à niveau ».

Il faut dire que depuis 2019, Camrail avec le concours de l’état du Cameroun et la banque mondiale a procédé à l’automatisation de 06 passages à niveau dans les villes de Douala et Yaoundé ceci dans le cadre de son programme de renforcement de la sécurité ferroviaire.

Ces équipements permettent entraînent la réduction drastique du nombre d’accidents sur les passages à ceci sans minimiser l’impact de la sensibilisation auprès des usagers.