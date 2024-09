CAMEROUN :: Rentrée scolaire à Bangangté : l’appui important du maire aux écoles primaires :: CAMEROON

L’édile de la commune de Bangangté, par ailleurs secrétaire exécutif de la Fondation Niat, Eric Niat, a remis en plus du paquet minimum venu de l’Etat, un important don en matériel didactique aux écoles de sa municipalité.

La rentrée 2024-2025 chauffe.

Le maire de la commune de Bangangté, département du Ndé, région de l’Ouest-Cameroun, Eric Niat, est submergé par les demandes d’appui formulées par des directeurs des écoles logées dans sa municipalité. Il a beau leur expliquer que l’assiette fiscale n’est pas encore consistante pour pallier les difficultés qu'ils rencontrent, mais les appels à l'aide tombent tous les jours. Depuis sa prestation de serment le 3 juin 2021, à l’effet de prendre les commandes de cette commune, Eric Niat crée de nouvelles niches pour relever l’assiette fiscale. Mais ce n’est pas suffisant. Sa population qui croît rapidement en demande un peu plus tous les jours.

L’Etat du Cameroun qui pour sa part doit satisfaire les demandes de plus de 360 communes à travers le triangle national, a baissé l’enveloppe destinée au paquet minimum. A cette situation conjoncturelle qui tend à être structurelle, Eric Niat doit mettre la main dans la pâte. « Je l’ai toujours fait. Notre rôle est de soutenir l’Etat dans son élan de moderniser l’éducation, surtout dans son pendant de base », a déclaré le maire ce 19 septembre face à la presse.

En posture de directeur des écoles de la commune de Bangangté, Eric Niat est allé presque partout. Chargé de matériels didactiques et des kits scolaires, le premier magistrat de Bangangté a donné du sourire aussi bien aux parents et aux responsables d’écoles.

Le don était destiné à une vingtaine d'écoles. Le secrétaire exécutif de la Fondation Niat, en collaboration avec la mairie qu'il dirige, a décidé de faire un appui complémentaire d'une valeur de 5 millions Fcfa à titre personnel. Le matériel est constitué de 25 cartons de cahiers de 300 pages couverture dure ; de 52 cartons de craie blanche ; 32 cartons de craie couleur ; 100 boîtes de stylos bleus cristal ; 50 boîtes de stylos rouges ; 80 boîtes d'ardoisine ; 50 cartons de rames de format ; 100 registres ; 600 tubes de corrector.

La journée de remise de dons a commencé à la mairie, en présence du sous-préfet de l’arrondissement de Bangangté, du maire, du délégué du ministère de la jeunesse et de l’éducation civique, du représentant de l'inspecteur d’arrondissement de l’éducation de base, l'Ong Apader, le commissaire spécial et bien d'autres. Les différents lots ont été présentés, soit 20 au total pour les 20 écoles.

De ces écoles, quatre ont été choisies pour la descente de l’équipe ( Ecoles publiques de Nyamga, de Bantoum 3, de kafeng et l'École des Champions). Ces quatre écoles ont reçu chacune tout le matériel prévu pour la distribution. Au grand bonheur des bénéficiaires qui n’ont pas tari d’éloges à l’endroit du maire. Eric Niat leur a recommandé à son tour d’en faire meilleur usage et qu’il sera toujours disposé et disponible pour leurs sollicitations.

Les responsables d’écoles ont surtout rappelé que les dons remis par le maire sont en parfaite adéquation avec leurs besoins exprimés auprès de l’édile. « Il ne nous a jamais lâchés. C’est pourquoi quand nous allons vers lui, nous revenons toujours avec du sourire », a conclu l’un d’eux.