CAMEROUN :: La CCIMA en phase avec la BEAC :: CAMEROON

Le Président de la Chambre de Commerce, d'Industrie des Mines et de l'Artisanat du Cameroun ( CCIMA), l'honorable Christophe Eken, a reçu en audience, le mercredi 18 juillet 2024, le Directeur National de la Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC).

Monsieur Pierre Emmanuel Nkoa Ayissi est venu échanger sur l'évolution de la situation socio-économique dans la sous-région CEMAC et approfondir la coopération avec la CCIMA dans la recherche de solutions aux difficultés financières auxquelles la CCIMA est confrontée dans la réalisation de ses projets.

Au centre de ces échanges, on avait :

la présentation du guichet spécial pour le refinancement, un outil récent de la BEAC qui vise à surmonter certaines des insuffisances du marché financier au Cameroun et stimuler les initiatives commerciales locales et régionales. Le Guichet spécial offre une solution d'environ 60% de facilités de crédit fournies par la BEAC, Cameroun.

La contribution de la Banque à mettre un terme à la fuite des capitaux qui prive l'économie camerounaise de près de FCFA 1000 milliards par an, a été abordée où, l'appui du secteur privé a été sollicité.

Il a également été convenu de l'implication beaucoup plus de l'Institution Consulaire, bras séculier de l'Etat, dans les activités du Comité National Economique et Financier( CNEF) afin de trouver entre autres, des solutions a certains problèmes financiers rencontrés par la communauté des affaires.

Le Président de la CCIMA était accompagné à l'audience par les Premier et Deuxième Vice-présidents, les Présidents de Sections et le Secrétaire Général, tandis que M. Armand Lengue Kouoh, Directeur Agence BEAC, Littoral et certains proches collaborateurs ont accompagné le Directeur National de la BEAC à cette audience.