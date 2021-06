Voici le classement des présidents les plus riches d'Afrique en 2021 :: AFRICA

Paul Biya gagne donc un salaire mensuel d’environ 29.000.000 francs CFA, selon le site Business Insider Africa. Un salaire qui lui permet de se hisser à la tête du classement des chefs d’États les plus payés en Afrique. Dans le classement, le chef de l’État est suivi par le roi du Maroc, lui payé à plus de 400 000 dollars par an, et le président sud-africain (plus de 220 000 dollars) par an.

“Sans aucun doute, les dirigeants africains sont généralement considérés comme les citoyens numéro un de leurs pays respectifs, et il est compréhensible que le rôle de leadership confère beaucoup de prestige à la personne qui en est honorée et les place bien au-dessus du citoyen moyen. En fait, bon nombre de ces dirigeants sont considérés comme des personnes très riches qui gagnent de gros chèques de paie simplement parce qu’elles le peuvent.

C’est pourquoi de nombreux politiciens se battent bec et ongles pour être élus dirigeants de leurs différents pays lors de leurs périodes électorales. Ils sont simplement attirés par le mode de vie aisé de ces individus qui gagnent beaucoup d’argent avec leurs salaires, leurs primes et, dans bien des cas, des allocations excessives” estime le site Business Insider Africa.

Voici le classement des présidents les plus riches de l’Afrique (Business Insider Africa)