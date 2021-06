CAMEROUN :: Le Redhac dénonce l’Arrestation et détention arbitraire de Me AMUNGWA Tanyi Nicodemus :: CAMEROON

Avocat au Barreau du Cameroun, conseil de SISIKU Julius Ayuk TABE, au Secrétariat d’État à la Défense (SED) à Yaoundé. Assassinat des civils à l’arrondissement D’Ako, département de Donga Mantung région du Nord-ouest par les forces de défense et de sécurité le 2 juin 2021.

Le Réseau des Défenseurs des Droits Humains en Afrique Centrale (REDHAC) exige la libération immédiate et sans condition de Me AMUNGWA Tanyi Nicodemus, avocat au barreau du Cameroun, et conseil de SISIKU Julius Ayuk , détenu au Secrétariat d’État à la Défense (SED) à Yaoundé et une enquête indépendante, impartiale, internationale, nationale et régionale sur le massacre des civils dans l’arrondissement d'Ako, département de Donga Mantung, région du Nord-Ouest.

Le Réseau des Défenseurs des Droits Humains en Afrique Centrale (REDHAC) demeure préoccupé par la recrudescence des menaces et représailles à l’encontre des Défenseurs des Droits Humains, avocats et journalistes, ainsi que des actes de tortures, traitements cruels, inhumains et dégradants, des arrestations et détentions arbitraires par les autorités administratives, les kidnappings et autres enlèvements par les séparatistes.

Les faits :