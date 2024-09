Les Pépites du Cameroun : La Nouvelle Génération Prête à Réécrire l'Avenir :: CAMEROON

Hier mardi 10 septembre 2024, la salle Tanko Amadou de la Mairie de Douala 4 a accueilli la conférence de presse inaugurale du programme "Les Pépites du Cameroun", un projet ambitieux visant à révéler et accompagner les talents de la jeunesse camerounaise suivie de la signature d’un accord entre les différents acteurs majeurs dudit programme. Porté par les associations Jeunesse Art Culture Sport et Mémoire (JACSM) de Jean-Eric Sendé et la Serge Betsen Academy (SBA) de l’ex-rugbyman Serge Betsen, ce programme innovant, soutenu par l'Ambassade de France au Cameroun et l'Institut Français, promet de redonner espoir à une génération en quête de perspectives d’avenir.

Ce programme s'inscrit dans une vision inclusive et dynamique, bâtie sur les valeurs du sport et le potentiel immense de la jeunesse camerounaise. "Les Pépites du Cameroun" se concentre sur l'inclusion socio-professionnelle, l'éducation aux valeurs humaines et la sensibilisation aux enjeux sociétaux tels que les violences sexistes, la santé et l'environnement. Pour Jean-Eric Sendé, initiateur de ce projet à travers JACSM, il est clair que "notre jeunesse a de l'or entre les mains". Ce projet est le fruit d’une réflexion amorcée dès 2022, avec l’appui du Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle de l'Ambassade de France, Yann Lorvo.

Le sport, à travers des disciplines comme le basketball et le rugby, est au cœur de cette initiative. Serge Betsen, à la tête de la Serge Betsen Academy, souligne l'importance de ce projet pour la jeunesse camerounaise : "Nous croyons que le sport peut être un puissant levier d’insertion professionnelle et sociale pour nos jeunes, notamment les jeunes filles". Le programme prévoit également un soutien spécifique pour les personnes en situation de handicap, un aspect essentiel de cette vision inclusive.

"Les Pépites du Cameroun" se déploiera sur deux ans (2024-2026) à travers 15 centres au Cameroun. L’objectif est de toucher 500 jeunes, dont 350 femmes, via des formations et des médiations axées sur des thématiques sociales, environnementales et professionnelles. Ce projet, qui s'étendra dans plusieurs villes comme Douala, Yaoundé, Bangangté, et Zoétélé, permettra aux jeunes de découvrir le sport comme vecteur d’épanouissement personnel et professionnel.

Des tournois de basketball et rugby seront organisés dans les lycées de Yaoundé et Douala, accompagnés de tables rondes et forums métiers pour ouvrir des perspectives d'avenir. Le maire de Douala 4, Professeur Moby Mpah Edouard Hervé, a exprimé sa fierté de voir sa commune associée à cette initiative : "Douala 4 est heureux d'accueillir ce programme qui permettra à nos jeunes, à travers le sport, de se réinsérer dans la société".

Une Collaboration Internationale et Locale

L’implication de partenaires internationaux, notamment l’Ambassade de France et l’Institut Français, témoigne de l'importance accordée à ce projet. Le Général Thierry Marchand, Ambassadeur de France au Cameroun, a rappelé l'importance de travailler avec des acteurs locaux : "Dans ce genre d'initiative, il faut collaborer avec ceux qui sont sur le terrain, comme la Serge Betsen Academy et JACSM". "On croit que c'est un moyen très important de pouvoir agir au niveau de la jeune (...) c'est un moyen qui me semble extrêmement pertinent aujourd'hui d'aider, d'aider notamment les jeunes filles à travers le sport, être capable de pouvoir suivre des programmes qui les amènera à un niveau d'activité professionnelle stable et pérenne. C'est une petite action mais qui vise à pouvoir s'agréger à d'autres actions, à faire du sport en général un moyen de promotion individuelle et un moyen de cohésion sociale, c'est ça le but du programme" a-t-il ajouté pour expliquer l’accompagnement de l’ambassade de France.

Le programme "Les Pépites du Cameroun" est une initiative qui ne se contente pas de reconnaître le potentiel de la jeunesse camerounaise, mais s'engage activement à le développer. Pour Serge Betsen, la fierté de voir le rugby introduit à Douala pour les jeunes et pour la première fois marque un tournant : "Je suis fier de dire qu'il y aura du rugby à Douala" a-t-il confié aux hommes et femmes de médias présents…