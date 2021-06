CAMEROUN :: Le Manifeste du Médiateur Universel: Qu’elle alternative ? :: CAMEROON

Nous avons construit un système de tolérance extrême, et dorénavant la seule alternative pour avancer, passe par l’instauration d’un système de sanctions exemplaires et de punitions sévères. Des cadavres en résulteront à la pelle, mais la nation en sortira propre et saine.

La gestion catastrophique des Fonds en milliards de la riposte COVID, nous expose regrettablement comme une société profondément gangrenée par la corruption, et remplie de citoyens sans aucun égard pour la chose publique, pour la santé publique, pour la survie de la nation et bien plus grave, sans aucune conscience d’une éventuelle condamnation de la postérité. La frénésie des privilèges artificiels, du matérialisme superficiel où de gentilles dames soties de nulle part roulent carrosse, érigent des châteaux, où de simples agents de l’Etat érigent des cathédrales inaugurées à grandes pompes, met en exergue un véritable syndicat du crime.

Les cadavres ne parlent pas, mais ils hantent la cité, troublent la conscience des vivants, et servent de leçon, d’interpellation, de mise en garde et de message de sagesse. Les concessions familiales pleines de tombes, sont ainsi celles où l’on fait le plus attention, parce que la malédiction rode. Alors, demain le Cameroun, couvert de tombes célèbres, hanté en permanence. Ce ne seront pas les morts du COVID, mais plutôt les morts du poison de l’argent du COVID. Les jeunes générations renseignées, prendront enfin l’engagement : JAMAIS PLUS CELA.

Nous reparlerons du dialogue après, et nous resterons attachés à toutes nos options de paix et de la réconciliation, mais ce sera pour la purification, pour refaire la maison avec ceux qui n’auront pas eu les mains sales, et qui n’auront pas utilisé et usé d’un virus étrange et spontané, pour entretenir et renforcer un autre virus plus destructeur et plus mortel, le virus de toujours fait de vols, de détournements, de pillage, des passe-droits choquants et de la corruption nauséabonde./.