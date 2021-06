CAMEROUN :: UNIVERSITE DE YAOUNDE 2: LES RESPONSABLES NOUVELLEMENT NOMMES PRENNENT FONCTIONS :: CAMEROON

Le Prof. Adolphe Minkoa She, recteur de cette institution supérieure, à la salle des actes a procédé à ladite installation le 1er juin 2021. Il s'agit des nouveaux responsables nommés par le président de République, Paul Biya, le 26 mai dernier.

C’était une cérémonie d’entrants pour certains, et de sortants pour d'autres. Le Prof. Mol Nang qui était vice-recteur chargé de la Recherche, de la Coopération et des Relations avec le Monde des Entreprises, et le Prof. Laurent Charles Boyomo Assala qui a dirigé l’École Supérieure des Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication ( Esstic) pendant 13 ans. Le recteur leur a rendu un vibrant hommage pour le travail qu’ils ont abattu.

En outre, pour les nouveaux promus, la Professeure Nadine Machikou Ngameni épse Ndzesop qui a été nommée vice-recteur chargé de la Recherche, de la Coopération et des Relations avec le Monde des Entreprises ; le Prof. Moïse Moupou nommé au poste de conseiller technique auprès du recteur de l’Université de Yaoundé II, et la Professeure Alice Nga Minkala épse Mouko, nommée directeur de l’École Supérieure des Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication.

Aux nouveaux promus, tout en leur adressant ses chaleureuses félicitations, le Prof. Adolphe Minkoa She a en ce qui les concerne, indiqué que « vous accédez à vos nouvelles fonctions, au moment où l’Université de Yaoundé II entame la mise en œuvre de son plan stratégique de développement, adopté dans le cadre de la vision de Technologie des Sciences Sociales. Vous devez, par conséquent chacun en ce qui le concerne, vous employer à remplir vos missions à l’aune de cette boussole.

De la meme manière, vous veillerez au respect de l’esprit d’équipe et de l’exigence de collaboration loyale et constructive. En retour, vous pouvez compter sur la confiance et le soutien du recteur ainsi que sur la franche collaboration de toute l’équipe dirigeante. »

Vivement une dynamique nouvelle à l'Université de Yaoundé II - Soa, une institution académique dont son recteur Adolphe Minkoa She, compte faire un technopole de Sciences sociales en Afrique centrale.