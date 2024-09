CAMEROUN :: Innovation: ST Digital présente son avatar IA :: CAMEROON

ST Digital, le groupe camerounais spécialisé en innovation, cloud et tech, présente ce jeudi, 5 septembre son avatar Isaac Ahmed (IA), sur les antennes de Canal + Pop dès 21h30, heure du Cameroun.

Isaac Ahmed, est le directeur de l'intelligence artificielle à ST Digital. L'avatar IA, en question, a répondu aux questions des journalistes et a présenté l'entreprise, en expliquant son rôle au sein du groupe.



Cette innovation de ST Digital, made in Cameroon, à travers son avatar IA, se présente comme un atout sur lequel, peuvent compter les entreprises africaines, pour atteindre leurs objectifs à travers l'intelligence artificielle.

Gold Partner Microsoft et Oracle ainsi que de nombreux autres éditeurs et prestataires internationaux, ST Digital est une société de services informatiques implantée en Afrique centrale et de l’Ouest. Ses métiers sont la Formation, l’intégration et le Conseil en transformation digitale.

La vision de transformation digitale du groupe, repose se décline en cinq axes. À savoir, la transformation de la relation client, l’amélioration des processus opérationnels, la digitalisation du business model, les infrastructures digitales de nouvelle génération (Cloud), les compétences humaines et la gestion du changement.