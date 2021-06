Lutte contre Boko Haram : l’armée nigériane traque la secte au Cameroun :: CAMEROON

Dimanche, après le ratissage de l’armée nigériane à environ 15 km de Bodo, village camerounais entre Afadé et Fotokol, les habitants sont restés cloués à domicile.

Les habitants de Fotokol dans le département de Logone et Chari, ont perdu le sommeil depuis samedi dernier. Ces derniers sont constamment effrayés par les coups de canons qui opposent l’armée nigériane et les membres de la secte Boko Haram. Boutiques et autres lieux de ravitaillement divers sont restés fermés ; les mosquées et les églises également. À la frontière de Bodo, par peur de représailles des Djihadistes, plusieurs familles ont abandonné leurs maisons pour trouver refuge dans le camp de force multinationale mixte de lutte contre la secte terroriste.

Dans les affrontements de dimanche, plusieurs membres de Boko Haram ont pris le large. Une vingtaine d’assaillants n’ont pas pu s’échapper et ont trouvé la mort lors des opérations de ratissage, conduites par l’armée nigériane en territoire camerounais.

Bien que le calme soit de retour dans les villes de Bodo et Fotokol, les habitants n’ont pas toujours la conscience tranquille après la scène vécue . Ce lundi matin, seules quelques boutiques dans les sous-quartiers ont été ouvertes. Par contre le grand marché est resté fermé.