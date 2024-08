FRANCE :: COMMUNIQUÉ DE PRESSE: TAM'S EVENT ET SES PARTENAIRES Débarquent à Abidjan en côte d'Ivoire

La société TAM’S EVENT et ses partenaires annoncent la tenue du SALON INTERNATIONAL PSAO à Abidjan du 07 au 10 novembre 2024.Un salon dédié à la promotion des talents et savoir-faire pour l’émergence de l’Afrique et de ses Outremers.



A Paris, le 30 août 2024, La société TAM’S EVENT et ses partenaires sont fiers d’annoncer le SALON INTERNATIONAL des Produits et Services d’Afrique et de ses Outremers (PSAO).

Cet événement valorise l’excellence et l’innovation des TPE et PME d’Afrique et de ses Outremers. Avec le soutien de ses partenaires, PSAO accompagne les entreprises dans l’amélioration de leurs standards commerciaux, leur développement à l’international, leur image de marque, et leur recherche de financement. Le Salon PSAO présente également les opportunités d’affaires du pays hôte et connecte les différents acteurs de son écosystème (dirigeants, acheteurs, investisseurs, business Angels). Cet événement se tiendra du 07 au 10 novembre 2024 à Abidjan, Côte-d’Ivoire.



Le Salon PSAO stimule l’entrepreneuriat innovant et les savoir-faire de l’Afrique et de ses Outremers, offrant une plateforme unique de mise en lumière, accompagnement, réseau et lobbying. Cette plateforme développe un écosystème solide entre les acteurs pour accroître l’impact des projets et actions en faveur de ces deux régions.



L’événement se déroulera en deux phases sur trois jours : tables rondes, conférences et ateliers, suivis d’animations culturelles. Il cible les promoteurs de savoir-faire, la diaspora africaine, les investisseurs, les partenaires, les sponsors et les pays africains désirant briller sur la scène internationale.

L’objectif majeur de cet événement est de permettre aux TPE et PME d’Afrique et de ses Outremers de se développer et de se déployer aussi bien dans la sous-région que mondialement, avec l’appui des partenaires et de l’écosystème PSAO.



La société TAM’S EVENT et le comité d’organisation des PSAO collaborent avec des partenaires clés tels que Le Ministère de Commerce et de l’Industrie De la Côte-d’Ivoire, Le Ministère de la Femmes, de la Famille et de l’Enfant, La Chambre de commerce de la Côte-d’Ivoire, La Maison de l’Afrique, LE RAPPEC, Le Magazine VALEURS AJOUTÉES, Le Magazine BRUNE, Le Magazine DIVAS, le Magazine Les DIRIGEANTES, Le

Magasine HOLA, UBIZNEW OM5TV, DJULIUS CONSEIL et l’association AFHRICANA.



Faites partie de cette aventure passionnante ! Rejoignez-nous !

Vous souhaitez exposer : https://go.tamsevent.com/presentation-exposant-salon-psao-cote-d-ivoire

Vous souhaitez être partenaire, sponsor ou mécène : https://go.tamsevent.com/presentation-sponsors-salon

psao-cote-d-ivoire.



Vous avez un projet à impact pour l’Afrique et souhaitez une visibilité ou un accompagnement pour la recherche de financement : https://go.tamsevent.com/projet-exposant-salon-psao-cote-d-ivoire.



Pour de plus amples informations ou pour discuter des opportunités de partenariat et de sponsoring, veuillez

contacter :

Contact Commercial / Presse • Email : psao@tamsevent.com

• Téléphone : (+33) 6 45 04 19 40 / (+33) 6 17 41 44 45