Le journaliste d'investigation a eu la vie sauve grâce à un autre prisonnier connu sous le pseudonyme de Bleck, un militaire camerounais, par ailleurs coordonnateur du quartier 3 de la prison centrale de Yaoundé.

Dans la nuit de vendredi à samedi plus précisément aux environs de 3h, quatre visiteurs armés de couteaux et autres objets dangereux ont fait irruption au local 31 du quartier 3 où Mbombog Mbog Matip est logé pour l'assassiner. Malheureusement ces derniers qui avaient à leur tête un certain Abaka Derrick qui se réclame la filiation avec Tanga Mogo Clément Didier alias Tony, actuellement en détention au Togo pour vole de voiture, se sont heurtés sur le coordonnateur du quartier 3 qui abrite les locaux 31 et 55, de la prison centrale de Yaoundé qui les a stoppés net avant d'alerter notre confrère ainsi que ses voisins.

Incarcéré sans preuves et sans plaignant (s) depuis le 7 août 2020, le directeur de publication détenu abusivement, enquêtait sur le braquage de voiture du Togo et le coup d'État présumé contre le président de la République du Cameroun. Selon nos sources à la prison centrale de Yaoundé, la tentative d'assassinat de Mbombog Mbog Matip serait planifiée par les commanditaires de ces deux affaires.

Rappelons que le 27 mai dernier, il avait déjà reçu les menaces de mort de Abaka Derrick, frère cadet de Tanga Mogo Clément Didier alias Tony cerveau du braquage de voitures en 2020 au Togo dont il faisait également partie, mais a pu s'échapper au moment de l'interpellation.

Mbombog Mbog Matip est en insécurité dans cette prison, surtout que l'un de ses bourreaux a récemment été nommé chef de la cour.

Le syndicat national des journalistes indépendants du Cameroun en abrégé Synajic et les associations de journalistes du monde demandent aux autorités camerounaises de le libérer.