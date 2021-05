Festival des saveurs du Cameroun et du monde: Le CRESPAC déballe tout :: CAMEROON

C'est sous le thème « La Gastronomie Camerounaise : Vecteur de rayonnement international » que Yaoundé,capitale des saveurs du monde abrite depuis quelques jours ce premier festival. C’est à l'initiative de la chaîne des restaurateurs pour la promotion du patrimoine de la cuisine Camerounaise en abrégé CRESPAC, avec une cérémonie d’ouverture prévue le 27 Mai 2021, sous le haut patronage du Premier Ministre, Chef du Gouvernement.

C'est déjà plus de 200.000 visiteurs qui font des navettes entre le palais des congrès de Yaoundé et le bois Sainte Anastasie pour toucher du doigt les secrets des saveurs du Monde. Après avoir dévoilé « la fumée blanche » de l’équipe nationale des chefs du Cameroun, au cours d’un conclave le 20 Mai 2020, le festival des saveurs du Cameroun et du monde a vu plusieurs autres activités, sous la conduite de Marie Thérèse ATEDZOE OWONA, commissaire du festival, Présidente de la CRESPAC, membre du conseil national du Tourisme. Patrimoine, valorisation et transmission ont été choisis comme devise à cet important événement qui voit des milliers de personnes converger entre le Bois Sainte Anastasie et le palais des congrès de Yaoundé.

Avec des grands objectifs Culturel, pédagogique, scientifique, économique et sanitaire les chefs se rencontrent, se connaissent mieux dans leur grade et expertise pour qu’ils valorisent leur art . Il est aussi question de sublimer le dressage de leurs plats et mets, du passage de la cuisine traditionnelle à la cuisine gastronomique.

Les défis à relever

Plusieurs défis devront être relevés à savoir : identifier, préserver et vulgariser la transmission des savoir- faire culinaires traditionnels de nos régions ; Créer un réservoir des savoirs culinaires d'ici et d'ailleurs ; valoriser les professionnels de ce secteur d'activité.

Ambitions

Il s’agit de mettre en valeur,conserver et transmettre des plats, mets où produits qui forcent l'identité culinaire en tant qu'élément marqueur du patrimoine immatériel. Il s'agit donc de renforcer l'attractivité du Cameroun en créant par la même occasion les produits touristiques qui bâtiront la culture gastronomique de notre destination. Il faudra identifier des ambassadeurs de notre cuisine qui aideront à élaborer les stratégies de développement, de mettre en exergue l'autonomie du genre (de la chaîne de production du vivrier, en passant par la commercialisation jusqu’à la transformation dans nos plats, de développer la promotion des labels de qualité, partie intégrante de la chaîne de valeur. Enfin d'inviter les apprenants des écoles au Cameroun à venir découvrir les techniques culinaires et les différents épices d'ailleurs à travers des exposés, ateliers, dégustations, visite des stands et le musée de la cuisine Camerounaise et des arts de la table de nos grandes chefferies.

Bilan des activités

Le Bois Saint Anastasie a abrité le 22 Mai 2021 une soirée de dégustation savoureuse, agrémentée d’une balade dans les bois, organisé par les Chefs , ainsi qu’une course des garçons des cafés. Le 26 Mai 2021 a connu une course épique dans les artères du centre-ville de Yaoundé entre les serveurs tenant un plateau de service. Les 25 et 26 Mai 2021 ont connu le regroupement des professionnels des métiers de bouche, l’objectif étant de transmettre leur savoir-faire aux jeunes diplômés et passionnés des différents métiers d’art culinaire, mettant en avant les débouchés et opportunités professionnelles sans oublier des stands qui ont été mis à la disposition de différents corps de métiers qui sont des potentiels employeurs, des apprenants(restaurateurs, armées). La suite des journées des 25 au 26 Mai 2021, ont vu le Bois sainte Anastasie abriter des stands animés par des tandems intergénérationnels (jeunes apprenants, mamans d’un certain âge), dont l’objectif étant la mise en avant des mets disparus.

Cérémonie d’ouverture

Elle se déroule ce 27 Mai au palais des congrès de Yaoundé. Plusieurs activités sont au menu à savoir tables rondes, symposium allocutions, remise des médailles aux cuisiniers et restaurateurs, la visite du musée éphémère, la visite du village du festival et bien d'autres.

Marche gourmande

Elle se déroulera le 29 Mai 2021 sur un parcours de 10 kilomètres partant du rond-point palais des congrès au bois sainte Anastasie. On aura droit à quelques arrêts de dégustation sur les six points ainsi choisis à savoir préfecture de Tsinga, Flamenco, Mbankolo chefferie, mont Fébé, rond-point bastos, palais des congrès.

Soirée de Gala

Elle se déroulera au palais des congrès de Yaoundé et marquera la fin du festival, avec une invitation à la table des rois du Nord-Ouest. Des représentants diplomatiques de 31 pays participants seront à l’honneur, ainsi que les Chefs et le Directeur Général de l’UNESCO, avec au finish pour clôturer la projection mapping sur la façade principale du palais des congrès pour illuminer la capitale. Les Camerounais doivent être à cette occasion être mobilisés, car notre équipe nationale affrontera les sommités du monde entier, (12 Chocolatiers champions du monde venant de la France) et bien d’autres.