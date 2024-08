CAMEROUN :: Meurtre d'un officier de police dans le NOSO: Les condoléances de Shanda Tonme :: CAMEROON

Le médiateur universel et président de la Comicodi (Comission Indépendante Contre la Coruption et la Discrimination, ndlr) vient d'adresser à Monsieur le Délégué Général à la sureté nationale un message de condoléances à la suite du meurtre d’un officier de police en zone conflictogène du Nord - Ouest Cameroun .

L'intégralité du message en dessous

"Monsieur le Délégué Général,

Croire un seul instant que de vrais patriotes de notre pays dorment, mangent vivent et vaquent tranquillement est impensable, tant les morts ainsi que les nouvelles graves qui nous assomment chaque jour en provenance des deux régions plongées dans la guerre civile sont insoutenables.

Une fois de plus ou une fois encore, un jeune de nos forces de défense et de sécurité, un jeune avec une famille, des amis, des projets, des rêves et un destin à peine amorcé, est tombé, victime d’un meurtre, un guet-apens.

En cette douloureuse circonstance, je vous présente mes condoléances citoyennes plus qu’attristées. Mais je m’interroge profondément : jusqu’où irons-nous avec cette situation, et comment en sortirons-nous, en maintenant nos postures actuelles ?

Soyez assuré, que je suis, reste et resterai un patriote, des vôtres, près de vous et dans les institutions républicaines. Mais le temps nous enseigne qu’il faut agir sur le mal et non accompagner et contempler le mal. IL est temps qu’une solution définitive et pacifique soit pensée, élaborée, négociée et actée.

Hautes et fraternelles considérations./."