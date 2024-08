CAMEROUN :: WOW promo : de grands prix à gagner avec 1xBet ! :: CAMEROON

Dans le cadre de la nouvelle promotion “WOW Promo” du bookmaker fiable 1xBet, tu as une chance de gagner des cadeaux de valeur et un super prix de 3 000 $ ! Remplis quelques conditions simples et participe au grand tirage au sort :

Connecte-toi ou inscris-toi sur la plateforme 1xBet

Confirme ta participation aux offres bonus sur la page de la promotion

Place des paris sportifs à partir de 2 $ du 14 août au 29 septembre et obtiens des coupons promotionnels.

Le nombre et le montant des paris sont illimités, mais plus souvent tu paries, plus tu as de chances de gagner ! Le nombre de coupons pour un pari est calculé selon le schéma suivant :

+ 2 $ - 1 coupon

+5 $ - 5 coupons

+7 $ - 10 coupons

+10 $ - 15 coupons

+15 $ - 20 coupons

+20 $ - 30 coupons

+30 $ - 50 coupons

+50 $ - 80 coupons

Profite du jeu et attends le tirage au sort qui se déroulera le 3 Octobre :

10 heureux gagnants recevront 100 points bonus sur leur compte 1xBet

Le gagnant du deuxième prix recevra un smartphone iPhone 14 Pro.

Le gagnant empochera un prix en espèces de 3 000 $ !

Tu veux doubler tes chances de gagner ? Profite d’une astuce utile si tu n'as pas encore rejoint 1xBet. Inscris-toi, reçois le bonus de bienvenue 200 % jusqu'à 130 000 XAF et place deux fois plus de paris que tes concurrents avec les récompenses.