CAMEROUN :: Corruptions, lenteurs et blocages paralysent la gestion des carrières des fonctionnaires :: CAMEROON

Contrairement aux affirmations du Ministre Joseph LE, la situation est loin d'être idéale au Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative (MINFOPRA) du Cameroun. Les fonctionnaires et agents de l'État font face à de graves dysfonctionnements dans le traitement de leurs dossiers de carrière.

Depuis les récents mouvements au sein de la Direction de la Gestion des Carrières (DGC), les délais de traitement des dossiers se sont considérablement allongés, pouvant parfois atteindre plus de 6 mois. Des milliers de dossiers sont ainsi bloqués depuis plus d'un an dans les parapheurs de la DGC, en attente de traitement.

Cette situation a engendré la création d'un vaste réseau d'arnaque, où il faut monnayer via des intermédiaires pour espérer voir son dossier traité. La situation est encore plus critique pour l'authentification des diplômes, malgré la mise en place d'une plateforme électronique dédiée, plus de 24 mois après.

Du côté de la sous-direction du courrier, c'est l'anarchie et l'inertie totale. Le chef du service de relance, censé suivre les dossiers envoyés aux autres administrations, ne remplit plus ses fonctions. Ainsi, des centaines de dossiers ayant reçu le visa du Premier Ministre sont abandonnés depuis plus de 3 mois au service du courrier de la Primature.

Les fonctionnaires et agents de l'État font les frais de cette situation déplorable, subissant les conséquences de ces dysfonctionnements et de la corruption qui gangrène le MINFOPRA, en particulier la DGC et le service de relance.

Il est grand temps que les autorités compétentes prennent des mesures urgentes pour assainir la gestion et rétablir la confiance des agents publics envers leur ministère de tutelle.