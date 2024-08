CAMEROUN :: Rétablissement d'une famille dans ses droits de propriété: La Comicodi interpelle le Ministre Eyebe :: CAMEROON

Le Médiateur Universel, Président de la Commission à Monsieur EYEBE AYISSI HENRI, Ministre des domaines, du cadastre et des affaires foncières

VOICI COMMENT VOUS SEMEZ LA GUERRE CIVILE ET LE DESORDRE DANS LES FAMILLES ET DANS LE PAYS EN GENERAL. LE CAS DE LA SUCCESSION SANOU A BANGANGTE EST EXEMPLAIRE DE CETTE VOLONTE D’ALLUMER DES FEUX PARTOUT ET DE CHASSER LES INVESTISSEURS DE NOTRE PAYS.

IL EST URGENT DE RETABLIR CETTE FAMILLE DANS SES DROITS LEGITIMES DE PROPRIETE EN ANNULANT VOTRE ARRETE DU 12 OCTOBRE 2023

Monsieur le Ministre,

En renouvelant respectueusement mes égards civilisés et citoyens à l’endroit du membre du Gouvernement que vous êtes, j’ai l’honneur de vous faire tenir une copie de la requête reçue de la succession SANOU Paul Ledoux à Banganté.

En effet cette requête est symbolique de la manière dont vous travaillez à semer ouvertement et impunément la guerre civile et le désordre dans le pays. Par un arrêté signé de votre plume, vous autorisez n’importe quel puissant, richissime ou influent individu, à compromettre les droits des gens.

A la lecture de cette requête émouvante, chacun appréciera votre travail et les risques que vous faites courir dorénavant à la paix. Il ne s’agit là que d’un exemple mineur parmi des dizaines d’autres que je reçois au quotidien.

Faut-il le rappeler, quatre-vingt-dix pour cent (90%) des dossiers pendants devant les tribunaux administratifs dans le pays, concernent la contestation de vos décisions, toutes d’une gravité et d’une dangerosité extrême. Dans le cas d’espèce, nos premières enquêtes montrent la main noire d’un membre du gouvernement de la région, un de vos collègues, qui aurait manœuvré pour obtenir cette décision illégale, injuste et illégitime.

Pouvez-vous répondre franchement à la lancinante et bouleversante question du président PAUL BIYA ? « Quel Cameroun voulons-nous pour nos enfants ? Il est maintenant établi au-delà de toute contestation, que votre manière de travailler et de servir, est radicalement à l’opposé de ce que souhaite et attend le Chef de l’Etat qui à deux reprises, vous a fait confiance en vous nommant au Gouvernement.

Je m’arrête là, en priant tous les dieux du ciel et de la terre, qu’ils puissent vous ramener à la raison pour rétablir autant que possible, tous ceux que vous avez spoliés dans leurs droits légitimes. Vous avez vite fait pour BAT, mais il reste pour les milliers de compatriotes sans défense ni puissance diplomatique. Je vous conseille de le faire avant que la postérité ne s’occupe de redresser les torts. Pensez à vos enfants qui ont besoin d’être fiers de leur père, et qui ont de la peine de vivre ces informations négatives des médias contre vous. N’attendez même pas des recours et des recours, rendez justice, corrigez vos actes, rendez à la succession SANOU son titre foncier.

Hautes considérations citoyennes./.

SHANDA TONME

PJ : 1 Dossier

Copie : PM/SG/PR