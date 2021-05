CAMEROUN :: Incarcéré pour un téléphone de 6000 :: CAMEROON

Agent d’entretien dans un établissement d’appartements meublés, Youssoupha est accusé de vol d’un téléphone. Chargé de faire le ménage après le départ d’un client, Youssoupha va perdre son travail le 12 janvier 2021. Selon les éléments reçus par le tribunal, le jeune homme va s’emparer du téléphone d’un client en provenance du Sénégal. Il va le prendre et le donner à sa petite soeur pour en faire usage.

Ayant constaté l’absence de son téléphone de retour au Sénégal, la victime va appeler la directrice des établissements qui va mener une enquête et tomber sur l’accusé Youssoupha. Lors de l’enquête, il va plaider non coupable. Auditionné pour la deuxième fois le 22 mai, il refute une fois de plus les faits qui lui sont reprochés. Selon sa version des faits, le téléphone avait été oublié par le client et il l’avait récupéré pour le présenter à la directrice des établissements.

La trentaine révolue, Youssoupha est en détention provisoire à la prison centrale de Kondengui depuis le 22 janvier 2021. Pour absence de la plaignante, la directrice des établissements, l’affaire est renvoyée au 15 juin prochain.