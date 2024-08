CAMEROUN :: Spéciales vacances informatique : près de 50 ordinateurs neufs distribués au cours de la 5e édition :: CAMEROON

Les apprenants méritants ont reçu ces importants outils le 17 août dernier à Bazou, dans le cadre de la cérémonie de clôture présidée par le préfet du Ndé après plus d’un mois d’activités.

La place des fêtes de Bazou, département du Ndé, région de l’Ouest grouille de monde. L’on n’a pas vu le soleil disparaître au crépuscule. L’étoile n'est même pas apparue de toute la journée du 17 août dernier. Les filets de brume qui tombent encore sur la ville, n’empêchent pas les lauréats de la 5e édition de Spéciale vacances informatique d’exulter. Ils viennent de se photographier avec des personnalités présentes à la cérémonie. Parmi elles, le préfet du Ndé, Auguste Essomba ; le représentant du ministre ministère des Postes et Télécommunications (Minpostel), Emmanuel Pokossy Belle, par ailleurs directeur des affaires juridiques du Minpostel ; le sous-préfet de l’arrondissement de Bazou, Patrick Kani Emtsoe ; des députés du Ndé, Feutheu Jean Claude et Tchagna Jacqueline ; les élites du Ndé, Clobert Tchatat, Jean Claude Mbwentchou, Rabelais Yankam ; de plusieurs sectoriels de l’Etat, des autorités religieuses et traditionnelles, des partenaires, entre autres.

Écosystème du numérique

« La fête est belle. Après mes efforts réalisés depuis le 8 juillet, date du lancement de la 5e édition, je me suis lancée avec toute l’assiduité qui va avec. Je suis récompensée », se réjouit Sarah, élève en classe de Terminale. En respirant de manière anormale, tapotant sa poitrine et fermant les yeux, elle perd ses mots. « Je ….remercie…la présidente directrice de la Royale des jeux du Cameroun, maman …Victoire Lajoie Kuiya ». Comme elle, 39 autres jeunes élèves et étudiants ont reçu les laptops flambant neuf de différentes marques.

Devenue une institution, cette activité initiée par des jeunes du Ndé et mise en œuvre par les députés Feutheu Jean Claude et Tchagna Jacqueline Rêve, amorce sa trajectoire pour la maturité. En cinq éditions, le projet Spéciales vacances informatique a formé plus de 7000 jeunes camerounais en informatique avec ses différentes opportunités dans l’écosystème du numérique. Le représentant du ministre a indiqué que le Minpostel suit ce projet de près, en adressant les félicitations de madame le ministre, et en encourageant les députés de ne pas s’arrêter en si bon chemin. Il ajoute en outre que thème de cette édition axé dans la lutte contre la cyber sécurité entre en droite ligne avec le programme du Minpostel. Le ministre Jean Claude a fait l’annonce de la création dans les prochains mois d’un centre d’informatique à Bazou qui sera spécialisée dans tout ce qui est tech et web.

Le représentant de la pdg, Paul Tsafack, a indiqué dans son discours de circonstance que « la Royale des jeux du Cameroun s’y est particulièrement investie comme partenaire diamant, qui en a fait ses priorités dans le cadre de la responsabilité sociale de l’entreprise. Ceci en mettant à la disposition de ces 7000 jeunes du département du Ndé, des laptops ; l’équipement et la mise en service des salles multimédias ; de même que des bourses et des kits scolaires.

1500 apprenants

Pour le coordonnateur, Gennaio Dauphin Djamen, ce thème est dû au fait que le contexte actuel soit fortement marqué par des arnaques de toutes sortes sur la toile et fait les victimes tous les jours. La formation a été répartie sur deux pôles : Bazou et Balengou avec au total plus de 1500 apprenants. Le coordonnateur du pôle de Bazou, Hyacinthe Gatat Ngatchouet, a indiqué que les apprenants ont été segmentés en cinq niveaux. Et que ceux du niveau 5 (seconde, première et terminale) ont été formés sur les techniques de protection et de sécurisation des données numériques contre les cybers attaques dans un contexte ou le piratage des données ne cessent de prendre de l’ampleur. Les élèves du Ce1 et Ce2 ont continué avec l’initiation à l’informatique et la connaissance matérielle de l’outil informatique ; ceux du cours moyen ont travaillé sur la gestion des fichiers dans un ordinateur donc sont capables d’effectuer toutes les manipulations de base (copier, coller, renommer, supprimer, etc. Les 6e et 5e c’était l’initiation au traitement de texte donc aptes à saisir et mettre en forme un texte. Le niveau 4 (4e et 3e) quant à lui a travaillé sur la gestion des bases de données avec le logiciel Excel ce qui permet aux apprenants de pouvoir manipuler et gérer une feuille de calcul dans MS Excel.

Photo-légende : Des apprenants contents de leur Laptop.