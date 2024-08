CAMEROUN :: L’INSECURITE NEUTRALISEE DANS LA MEFOU-ET-AFAMBA PAR L’ADJUDANT CHEF ADB :: CAMEROON

L’insécurité qui sévit depuis quelque temps à Mfou, dans la Mefou-et-Afamba, région du Centre, a trouvé un adversaire déterminé en la personne de l’adjudant-chef Antoine De Padoux Bouloung, commandant du poste de gendarmerie de Nkol Nda Nsimalen. Avec l’augmentation de la population dans de nombreuses villes secondaires du Cameroun, les cas de vols à main armée, d’agressions et de kidnappings se multiplient. À cela s’ajoutent les menaces téléphoniques et les destructions de biens.

Les gangs armés terrorisent la population, causant des deuils et restreignant la libre circulation, même en plein jour, comme en témoignent les récentes activités des « microbes ». Parallèlement, la contrebande de produits pétroliers, autrefois limitée au Sud-Ouest ou au Moungo avec le phénomène du « zoua zoua », s’étend désormais aux zones reculées du pays. Récemment, un individu a été intercepté en possession de dizaines de bidons d’essence inadaptée aux moteurs de véhicules modernes. Au cœur de cette crise complexe, l’adjudant-chef Antoine De Padoux Bouloung et ses équipes, jeunes, organisés et déterminés, mènent une lutte acharnée contre ces menaces.

Leur vigilance a porté ses fruits cette semaine à Ekali 2, où ils ont démantelé une armurerie clandestine, saisissant 48 canons, 13 crosses et des munitions. Cette opération, fruit du professionnalisme et du courage du commandant et de ses hommes, souligne leur engagement constant. Les malfrats, pensant trouver refuge dans les villes périphériques de la capitale, se heurtent à une surveillance accrue.

Dans ces localités, les forces de police et de gendarmerie redoublent d’efforts et démontrent à la population leur capacité à assurer leur sécurité. La priorité accordée à la sécurité dans ce département, renforcée par le partage de renseignements et la collaboration active de la population, a conduit à une diminution notable des cambriolages et des atteintes aux biens.

Au cours de ce même mois, l’une des interventions les plus significatives a été cette action décisive qui a permis de mettre un terme à la culture, à la commercialisation, et surtout à la consommation de substances psychotropes qui menaçaient de plonger la communauté dans un cycle destructeur. Grâce à leur vigilance et à leur détermination, les forces de l’ordre ont su identifier et démanteler les réseaux responsables de cette pratique néfaste.

Cette opération s’inscrit comme un jalon important dans la lutte contre ce fléau et face à la menace de la prolifération d’arsenaux artisanaux, et tout ce qui a été cité plus haut, il était essentiel de renforcer durablement les compétences en matière de renseignement. L’engagement de la gendarmerie de Mfou en général, et de la brigade de Nkolnda en particulier, a permis de stabiliser la région. Grâce à leur dévouement, leur courage et leur professionnalisme, toute personne personne suspecte qui s’aventure dans les recoins de la Mefou-et-Afamba sait désormais qu’elle est sous surveillance.