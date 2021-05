CAMEROUN :: Enlèvement et assassinat de l’enfant NGWE BENCILLIA: La Comicodi interpelle le Premier ministre :: CAMEROON

Monsieur le Premier Ministre,

C’est avec peine, colère impossible de contenir et consternation suprême, que nous avons appris par les réseaux d’information publics, l’enlèvement le 06 Mai 2021, d’une enfant de 5 ans, nommée NGWE BENCILLIA, par des groupes de terroristes qui sévissent dans les régions du Sud-ouest et du Nord – Ouest. L’enfant aurait été copieusement mutilée et son cadavre balancé dans la forêt, parce que les parents n’ont pas accédé à la demande de versement d’une rançon de six millions Fcfa.

Monsieur le Premier Ministre,

L’opinion est bouleversée, et le peuple camerounais tout entier, n’est plus disposé à supporter ces crimes d’une rare barbarie par des individus sans foi ni loi, qui professent des idéologies de division, de meurtre et de destruction.

Le MPDR souhaite que votre excellence, incarnation de l’autorité publique dans tous les sens du terme et de l’autorité de l’Etat, livre opportunément des informations sur l’état des enquêtes, de même que sur les circonstances exactes de la survenance de ce énième crime. Le silence nous condamne, et l’inaction est assimilée à une complicité de fait, de part et d’autre. La réaction doit être vive et dure, face à des hors la loi avérés. Rien ni aucune revendication fusse-t-elle légitime, ne saurait justifier de telles barbaries.

Le MPDR condamne sévèrement les auteurs, et mieux, leurs soutiens qui ont toujours pignon sur rue.

Dans l’attente, Veuillez accepter, Monsieur le Premier Ministre, l’expression de ma haute et fraternelle considération./.

SHANDA TONME