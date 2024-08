Violences conjugales au Cameroun : Fabien Chicot, un Français, nargue la justice après une agression :: CAMEROON

Convoqué par le procureur de la République, le Français confie à des proches que son passeport à lui seul est un élément dissuasif qui le protège et lui donne tous les droits.

Fabien Chicot a inscrit son nom dans le registre des maris violents qui servent la bastonnade à leur tendre moitié. Une situation qui dure depuis 23 ans et qui s’est aggravé dans la nuit du 29 au 30 novembre 2023. L’épouse, qui a longtemps souffert le martyr, a choisi d’exposer les faits afin d’autres femmes n’aient plus peur de dénoncer.

Cette nuit-là, André Raymond Fabien Chicot renoue subitement avec ses vieilles habitudes de violences conjugales et coince son épouse dans leur chambre à Douala. Une copieuse bastonnade est servie à la cheffe d’entreprise. Les conséquences sont nombreuses. « Les agissements de monsieur Chicot Fabien Raymond André qui est parti du domicile conjugal la même nuit en proférant des menaces de mort ainsi que des menaces sous conditions à son encontre sont contraires aux lois et, cachent à coup sûr des desseins malveillants susceptibles de lui causer de sérieux préjudices », note le procès-verbal du constat.

Un certificat médical a été établi. Le corps médical y ressort les « ecchymoses généralisées », de « douleurs généralisées », de « céphalées intenses », et un « hématome frontal ». Des témoignages, il ressort que n’eut avait été l’intervention de tiers, la situation aurait bien mal tourné au drame, car Fabien Chicot, armé d’un marteau, était prêt à aller jusqu’au bout de sa besogne.

Depuis ces tristes évènements contre la patronne de Multiservices et matériels industriels (MSMI), une autre stratégie est en cours, et fait craindre le pire à la cheffe d’entreprise. De sources dignes de foi, elle a été contactée au téléphone par trois inconnus se passant pour des camerouno-danois qui tenaient absolument à arriver chez elle. N’étant pas alors disponible, lorsqu’elle a tenté de les recontacter, ils lui diront être repartis au Danemark. Et c’est aussitôt que sieur Chicot, qui après les évènements de violence sus-indiqués s’était réfugié l’on ne sait où, sera aperçu à Edéa et Douala au Cameroun.

Des indiscrétions, Fabien Chicot qui, des jours avant sa tentative d’assassinat, se distinguait par des injures, mépris, violences physiques et verbales, est un homme aux élans mortifères réguliers. Sur son chemin du travail à Douala, il est lui ai arrivé de volontairement percuter des conducteurs de mototaxi. Les archives du couple ressortent, il y a quelques années, un coup marteau asséné sur la tête de dame Ngo Libog. Celle-ci, va décliner un arrangement à l’amiable où 5 millions de FCFA lui étaient proposés. Elle jugeait l’acte de Fabien Chicot d’une extrême gravité et demandait une punition exemplaire. Finalement, l’on trouvera une issue. Fabien Chicot va jurer de ne plus recommencer.

Au sujet de la violence conjugale avec à la clé des coups mortels, une plainte a été déposée. Ce qui suscite des interrogations. Comment ça se fait que Fabien Chicot soit encore en liberté après une tentative de meurtre ? Pourquoi nargue-t-il la justice camerounaise et combien de camerounais sont derrière les barreaux pour moins grave ? Aux proches et autres visiteurs du soir, le Français a convié que son passeport est un passe-droit qui le protège.