Gastronomie : 1ère Édition du Festival des saveurs du Cameroun et du Monde, du 25 au 29 mai

Du 25 au 29 mai 2021, se tiendra au palais des congrès de Yaoundé la capitale politique du Cameroun, la Première Édition du Festival des Saveurs du Cameroun et du Monde.

Ce premier numéro de la grand'messe de la gastronomie, sera ponctuée par le thème " Gastronomie camerounaise vecteur de rayonnement international". L'annonce a été faite mercredi dernier à Yaoundé, par la commissaire du festival, Marie Thérèse Atedzoe Owona, présidente de la Chaîne des restaurateurs pour la promotion du patrimoine de la cuisine camerounaise ( Crespac), et membre du Conseil national du tourisme. L'événement culturel est placé sous le haut patronage du Premier ministre, Joseph Dion Ngute. Il s'agit selon Marie Thérèse Atedzoe Owona qui était face à la presse le 19 mai 2021, d'un festival de portée internationale avec un double enjeu patrimonial et nutritionnel. La première articulation du festival se déroulera au Bois Sainte Anastasie à Yaoundé, du 25 au 27 mai 2021, tandis que le seconde articulation aura pour cadre, le palais des congrès de Yaoundé, et ce sera du 27 au 29 mai 2021. Sont attendus à cet événement qui devra se tenir dans le strict respect des mesures barrières relatives à la Covid-19 ( port correct et obligatoire du masque), les acteurs du secteur de la restauration, la employeurs potentiels des métiers de bouche, le grand public, les autorités administratives, les journalistes.

" Pendant la semaine du festival, nous aurons deux jours au Bois Sainte Anastasie. Ce sera le volet culturel, et il consiste en l'accueil des élèves des écoles de formation en restauration. Ces derniers seront accompagnés par les grands maîtres qui vont leur montrer comment on fait la cuisine, surtout des mets en voie de disparition. Il y aura aussi le Fonds national de l'emploi, pour faire savoir aux apprenants que la restauration qu'ils ont choisie, est le plus beau métier du monde, et que ce dernier peut les conduire au bout de monde", a déclaré la commissaire du festival.

La cuisine trop salée et sucrée déconseillée au public

Interrogée sur cette tendance des Camerounais à manger trop sucrée et salée, et laquelle expose à des maladies graves telles que le diabète, l'obésité ou l'hypertension, Marie Thérèse Atedzoe Owona tranche : " La cuisine que j'ai apprise est une cuisine trop peu salée et sucrée, comme c'est le cas des peuples de la forêt. Il faut diminuer le sel dans la nourriture, il faut éviter une grande consommation de sucre. A un certain âge, il est même bon de supprimer le sucre de son alimentation. Et même pour les enfants et les jeunes, une grande consommation de sucre est un danger pour la santé. L'okok ( un légume qu'on cuisine avec des arachides et des noix de palme) que nous avons aujourd'hui, n'a plus rien à voir avec ce met que nous connaissons. Nous constatons malheureusement qu'il se présente aujourd'hui en sirop d'okok, avec une dose de sucre inadmissible. Les restaurants vendent déjà le sirop d'okok, et non l'okok. Tout cela est dangereux pour la santé. Mais je n'ai pas la force pour aller combattre cette mauvaise pratique dans les restaurants. Cela est du devoir de l'État."

La commissaire du festival plaide aussi pour un musée de l'art culinaire et pour l'enseignement de la cuisine camerounaise dans les écoles de restauration. Elle plaide pour la labellisation des mets camerounais, la création de la Charte du restaurateur camerounais, non sans appeler les restaurateurs à la solidarité, pour la codification des mets. " Il est important que tous les restaurateurs s'accordent par exemple sur les dangers de préparer l'okok avec trop de sucre. Il nous faut faire du bon travail ", a scandé Marie Thérèse Atedzoe, avant d'indiquer que le Festival des Saveurs du Cameroun et du Monde qui se tient à Yaoundé du 25 au 29 mai 2021, a pour but de vendre le label Cameroun, par l'art culinaire, comme le football l'a fait.