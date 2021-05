CAMEROUN :: Biya fait payer des salaires faramineux aux Conseillers régionaux pour qu’ils se tournent les pouce :: CAMEROON

Plus de 100 jours après l’installation des exécutifs régionaux, la population reste dans l’expectative quant à la touche que ces nouvelles collectivités territoriales décentralisées vont apporter au développement local. 30 milliards de Fcfa devraient être débloqués pour faciliter la mise en place des régions, à raison de 3 milliards de Fcfa par région. Ces ressources sont destinées à couvrir les frais de session des organes délibérants, les frais de personnel, les salaires des membres des exécutifs régionaux, le fonctionnement des services, etc. Même si aucun centime n’a encore été viré aux régions, les présidents et les membres des bureaux des conseils régionaux perçoivent désormais leur rémunération mensuelle, de 400 000 F à 700 000 FCFA.

100 jours déjà que les tout premiers présidents des Régions et les présidents des conseils exécutifs régionaux ont été installés sur l’ensemble du territoire. Plus de trois mois après ce que beaucoup de personnes ont considéré comme le démarrage des activités des conseils régionaux, la population attend encore de voir les “hommes de la région” à pied d’œuvre. Pour l’heure, l’on ne recense aucune rencontre avec la population, aucun chantier lancé, même pas une simple session du conseil régional. Les sceptiques n’hésitent pas à parler d’une fausse alerte.

Depuis lors, les exécutifs régionaux s’occupent comme ils peuvent. Découverte des locaux provisoires du conseil régional, visite du futur siège en chantier, rencontre avec le ministre de la décentralisation et du Développement local (Minddevel), séminaires par-ci, ateliers par-là sur des divers thématiques, notamment l’élaboration du (premier) budget régional et la perspective d’arrimage de ces collectivités territoriales décentralisées (CTD) à la budgétisation par programme.

Au Minddevel, comme au ministère de l’Economie, de la planification et de l’aménagement du territoire (Minepat) et au ministère des Finances (Minfi), l’on explique ce “retard à l’allumage” par la nécessité de s’assurer d’une bonne appropriation du processus d’élaboration, de présentation, d’exécution et de contrôle de l’exécution des budgets régionaux par les responsables de ces entités, en vue d’une véritable accélération et des réel approfondissement du processus de décentralisation.

Il a donc fallu prendre le temps nécessaire pour “élaborer et valider les modules de formation et s’accorder sur la présentation ou le format des budgets régionaux ; mettre à niveau le pool des formateurs ; définir les programmes et actions des régions afin de s’accorder sur la structuration de ces derniers, en vue de les harmoniser dans les dix Régions; former les responsables de l’exécutif des Conseils Régionaux et leurs principaux collaborateurs sur l’importance de l’élaboration du budget en mode programme ; former les exécutifs régionaux sur le processus d’élaboration, de présentation, d’exécution et de contrôle de l’exécution des budgets régionaux en mode programme ; former les exécutifs régionaux à conduire efficacement par eux-mêmes, tout le processus de budgétisation.”

3 milliards par région

C omme pour booster le moral de ces “princes” des régions, le gouvernement a procédé, courant avril 2021, au virement de leur rémunération mensuelle. Les présidents et les membres des bureaux des conseils régionaux passent donc désormais à la caisse chaque fin du mois. “La rémunération ainsi servie couvre le traitement mensuel de base, à l’exclusion de toutes les indemnités prévues par le décret du 02 septembre 2020 qui seront prises en charge par les budgets de chaque Région sur la base des délibérations prises en application de l’article 134(2) de la loi de 2019 portant Code général des collectivités territoriales décentralisées”, explique le Minddevel Georges Elanga Obam dans un communiqué.

Pour faciliter la mise en place des régions, le président de la République a ordonné le déblocage d’une somme de 30 milliards de Fcfa, à raison de 3 milliards de Fcfa par région. Ces ressources sont destinées à couvrir les frais de session des organes délibérants, les frais de personnel, les salaires des membres des exécutifs régionaux, le fonctionnement des services, etc. L’installation et le fonctionnement des conseils régionaux à travers le pays nécessitent 6,888 milliards de Fcfa. A date, aucun centime n’a encore été viré à ces CTD.

Pourtant, la mise en place des régions vient parachever le processus de décentralisation au Cameroun. La nomination, le 21 janvier 2021, des receveurs régionaux par un arrêté conjoint du Minddevel et du Minfi puis la nomination par le président de la République des Secrétaires généraux des Conseils régionaux quatre jours plus tard, a fait penser à plus d’une personne que le démarrage des activités de régions n’était plus qu’une question de jours. Visiblement la population doit s’armer de patience.