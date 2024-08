CAMEROUN :: Crise anglophone ( Bamenda): 02 Policiers tués dans un attentat à la bombe :: CAMEROON

Camer.be a appris qu'un attentat à la bombe, perpétré par de présumés combattants séparatistes anglophones, a fait deux morts, ce vendredi, 09 août 2024 à Bamenda, dans la région du Nord-Ouest Cameroun.

Selon nos informations, c'est à Mile 4 Nkwen Bamenda, que deux officiers de police, ont trouvé la mort, déchiquetés par la déflagration. L'explosion de la bombe, confie -t-on, a grièvement blessé un civil. Ce dernier a rapidement été référé dans une formation sanitaire de Bamenda.

Des sources locales rapportent que l'engin explosif a été dissimulé dans l'un des pneus que la police utilise habituellement pour barrer la route avant de procéder au contrôle des voitures. Les deux officiers de police ont pris service ce matin, dans le cadre du check point régulièrement érigé en cet endroit.

C'est au moment où l'un des officiers de police a porté le pneu pour bloquer la route comme d'ordinaire, que l'engin a explosé, tuant les deux hommes. Et blessant grièvement un civil qui se trouvait à proximité. Les corps corps des deux policiers ont été conduits dans un funérarium.



Alertés, des militaires sont arrivés un peu plus tard sur les lieux, et, ont, tant bien que mal, mis fin aux mouvements des badauds autour de la zone incriminée.

Les autorités administratives n'ont pas ( encore ) communiqué sur cet événement tragique qui interroge tout de même la propagande de Yaoundé sur cette crise qui dure depuis huit ans, et qui a déjà fait plus de 10 mille morts selon des sources independantes, des centaines de milliers de déplacés et de réfugiés, notamment au Nigeria voisin où ces derniers ont trouvé asile.