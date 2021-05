CAMEROUN :: Taxis délabrés : Fin de l’état de crasse à Yaoundé ? :: CAMEROON

A huit mois de la Coupe d’Afrique des nations, le maire de la ville lance le retrait de la circulation des véhicules en état de délabrement avancé.

Le maire de la ville a décidé d’assainir Yaoundé. Luc Messi Atangana a lancé, depuis quelques semaines, une opération de retrait de la circulation des vieux véhicules à usage de taxi. Au bilan, depuis le 23 mars, plus d’une centaine de taxis en état de délabrement avancé ont été mis en fourrière. «Une fois en fourrière, le conducteur de la carcasse a la possibilité de venir la récupérer en payant une amende. Il a ainsi l’occasion d’aller se mettre en règle avant de la remettre en circulation », explique un agent de la Communauté urbaine. Patrick M. a dû se trouver un nouveau véhicule pour lequel il doit reverser le gros de la recette de la journée à un « patron de circonstance », en attendant que sa propre guimbarde déposée dans un garage soit restaurée.

Le 03 mai dernier, il avait été interpellé lors d’un contrôle plutôt inhabituel dans la ville de Yaoundé. Ce jour-là, c’est au bout de plus d’une heure de négociations sur fond de supplications qu’il réussit à se sortir des griffes de cette équipe composée d’éléments de forces du maintien de l’ordre et de la police communautaire. Bien qu’ayant une visite technique certifiant le bon état de sa voiture, il lui est signifié que ledit « papier n'est pas conforme », confie-t-il. Celui-ci reconnaît ne s’en être sorti que grâce à « la magnanimité du chef de mission qu’il [m’a] quand-même donné un ultimatum », celui de ne plus être pris avec ce véhicule dans cet état. A l’origine de l’opération coup de poing qui attise la curiosité des habitants de la capitale quant à la durabilité de ses résultats, l’organisation par le Cameroun, en janvier 2022, soit dans huit mois, de la Coupe d’Afrique des nations (Can). L’événement arrive 50 ans après le premier du genre qu’a accueilli le pays en 1972 et est censé drainer beaucoup de monde. La ville doit se parer de ses plus beaux atours pour l’organisation de cette grand-messe continentale qui arrive à grands pas. Et à la Communauté urbaine de Yaoundé (Cuy), l’on promet d’aller jusqu’au bout dans l’assainissement du secteur du taxi. L’opération s’inscrit dans le cadre du projet de « promotion du bon ordre urbain » porté par le maire de la ville. Celui-ci suscite une grande attente quant à ses résultats. « Nous n’allons pas baisser les bras jusqu’à ce que les propriétaires de vieux taxis s’alignent. Il est inadmissible qu’un appareil qui vous fait gagner de l’argent soit mal entretenu. Cela met également le client mal à l’aise. Vous imaginez un responsable qui vient au travail le matin et se retrouve avec un vêtement déchiré ou alors sali dans un taxi, ce n’est pas normal », fulmine Luc Messi Atangana, dans une interview accordée à Cameroon tribune. Au fur et à mesure, les sanctions seront infligées pour décourager les récidivistes. « Si ceux qui ont déjà été interpellés pour ce motif le sont encore, leur véhicule sera immédiatement envoyé à la casse sans possibilité de négociations », jure le maire de Yaoundé.

Concertation

Il est à noter qu’avant cette phase de répression, une réunion de concertation s’est tenue avec les différentes parties prenantes du secteur. Le maire a tenu une réunion avec les présidents des syndicats des transporteurs routiers urbains par taxis et petits cars, le 17 mars dernier. Il leur a été donné sept jours pour sensibiliser leurs camarades et les informer de la nouvelle interdiction de la circulation des vieux taxis à Yaoundé. Plus concrètement, l’édile de la ville a ces derniers de « rafraîchir la peinture de leur véhicule en y apposant uniquement la couleur jaune, sans fantaisie ». Les chauffeurs de taxis, principalement, ont été invités à s’assurer que leurs véhicules possèdent des pare-brise, des phares, des clignotants, des montesvitres et carrosserie en bon état. Et maintenir leurs taxis en circulation dans un état de propreté constant, « à l’intérieur comme à l’extérieur et veiller à ce que le chauffeur arbore une tenue vestimentaire présentable».

Les conducteurs de taxi trouvent, néanmoins, des limites à cette campagne. Par exemple, « on ne peut pas retaper une voiture tant que les routes sont dans un mauvais état. Avant la décision du maire de la ville, je venais de refaire la tôlerie sur ma voiture. Cependant, trois semaines après, c’est comme si je n’avais rien fait sur la voiture. Les routes sont dans un piteux état et cela ne saurait nous encourager à nous mettre en règle », regrette Pascal Owono. A sa suite, Patrice Kenfack invoque le non-respect de la grille tarifaire du transport par la clientèle. Ce qui, pour lui, est un frein. « Pour faire une tôlerie partielle, c’est-à-dire, refaire seulement la peinture, il faut un minimum de 60.000 Fcfa. Pour ce qui est de la tôlerie complète, (peinture plus tapisserie), elle coûte environ 300.000 Fcfa. Or, nous avons une famille à gérer. De plus, les usagers ne respectent pas le tarif en vigueur qui est de 250 Fcfa, ce qui ne nous permet pas d’avoir la recette voulue. Moi je préfère jongler et travailler », commente-t-il.

Vieille bataille

Il est à noter que l’opération lancée par le maire de la ville tarde à atteindre la vitesse de croisière. Ce qui fait se rappeler que le fameux combat contre les vieux taxis dans la capitale ne date pas d'aujourd'hui. Le 19 mai 2016, le délégué régional des Transports du Centre, Josué Meyoua Me Mah, avait instruit la réfection de tous les taxis défectueux dans le sillage de la Coupe d’Afrique des nations (Can) féminine accueilli par le Cameroun en novembre de la même année. Ce dernier, dans un communiqué, avait donné un délai de deux mois, soit jusqu’au 17 juillet, aux propriétaires de taxis défectueux en circulation, de réfectionner leurs véhicules.

Selon Le quotidien de l’Economie du mercredi 30 novembre 2016, le ministère des Transports demandait ainsi la réhabilitation des carrosseries défectueuses des taxis, l’adoption d’une couleur unique « jaune » sans fantaisie, l’amélioration du confort intérieur, la numérotation des portières avant sur fond rond visible à distance, l’immatriculation obligatoire des véhicule, la dotation d’un poste de radio dans chaque taxi. L’amélioration de l’état de propreté du véhicule et de la tenue vestimentaire de chaque conducteur. Ceci pour avoir des taxis « à la hauteur de la renommée du Cameroun ».