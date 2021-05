AFRIQUE :: Les femmes Africaines vont à l’assaut de la Turquie, une rencontre avec Recep Tayyip Erdoğan au menu

Un Forum Economique International se tient du 10 au 13 juin à Istanbul en Turquie. Une plateforme de promotion des investissements et des relations d’affaires entre l’Afrique et la Turquie. Initiative de l’association Les Nouvelles Femmes Dynamiques Africaines.

Le Décor a été planté, au cours d’une conférence de presse à Douala. Dans un contexte marqué par la pandémie du corona virus qui a mis l’économie mondiale à rude épreuve, il faut aller chercher des ressources, imaginer des stratégies pour remettre cette économie sur orbite. Les femmes dynamiques Africaines ont mesuré l’ampleur de la situation avec cette « plateforme de rencontre qui pourra faciliter le développement des projets dans les secteurs de l’éducation, la construction, la communication, les mines, la santé, le transport et bien d’autres encore »

Pour Mm Tchedjou Valérie, présidente de l’association « Le forum Africain sur l’investissement en Turquie qui est à sa première édition connaitra la participation de plusieurs acteurs internationaux qui ont un impact directe ou indirecte sur le développement des investissements en Afrique » Avec comme toile de fond la question fondamentale qu’est ce que nous allons offrir en Turquie. Le constat interpelle « Les entreprises Africaines ne sont pas connues en Europe » Bien plus, et selon Bouba, conseiller technique au ministère du commerce « la balance commerciale entre la Turquie et le Cameroun est déficitaire, il ya nécessité de la rééquilibrer par l’augmentation des échanges » Pour y parvenir, il faut inciter le secteur prive turque à investir au Cameroun.

Les défis sont énormes et le forum d’Istanbul une opportunité à saisir. Pendant la visioconférence au cours de laquelle partenaires Camerounais et Turcs ont fait des échanges, assurance a été faite par les partenaires Turcs de mettre en œuvre toutes les conditions pour que ce forum soit un succès pour un partenariat gagnant-gagnant. La partie Camerounaise a mis les petits plats dans les grands pour la réussite de cette grande première. La présidente a appelé pour une « adhésion massive » de tous. Appel a été lancé

aux chefs d’entreprises, associations, syndicats, chambre de commerce… A s’unir pour trouver des partenaires de croissance. Au cours des rencontre B2B et One-to-One, il s’agira de vendre le « made in Cameroon » pour acheter le « Know how Turc » Une rencontre est prévue avec le président Recep Tayyip Erdoğan.