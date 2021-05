CAMEROUN :: Plus de 1400 litres de carburant frelaté saisis à Bandja (Haut-Nkam) :: CAMEROON

C’est le fruit d’une opération menée par la brigade de contrôle des produits pétroliers du ministère de l’Eau et de l’Energie. C’est une belle prise que vient de réaliser la brigade de contrôle des produits pétroliers mise sur pied par le ministère de l’Eau et l’Energie. Ces agents ont saisi « trois citernes d’au moins 15 milles litres chacune, une dizaine de pompes à moteur, une vingtaine de fûts disposés pêle-mêle. Ce dispositif devant une concession à Batchipa, dans l’arrondissement de Bandja, est en effet celui d’une raffinerie de fortune implantée ici par un opérateur véreux », apprend-on.

Un arsenal saisi le 6 mai 2021 qui permettait à l’infortuné de faire des mélanges de ces différents produits pétroliers pour donner un cocktail nocif. « Ils partent du dépôt de Bafoussam, de la société camerounaise des dépôts des produits pétroliers avec des produits de bonne qualité. Une fois ici, ils siphonnent certaines quantités qu’ils mettent dans des citernes et mélangent le super soit avec le pétrole lampant, ou le gasoil. Le produit obtenu est chargé grâce à des pompes à moteurs des véhicules, pour l’environnement », explique Patrick Oyono, membre de la brigade nationale de contrôle des produits pétroliers dans les colonnes du journal.

Une activité Illicite qui peut coûter la vie à de nombreuses personnes. Et qui se déroulait essentiellement dans la nuit. « J’étais surprise d’entendre depuis quelques temps, des camions citernes stationnés au carrefour de Bandja et la nuit d’entendre les vrombissements de voitures en direction de Babouantou. Je menais encore mes investigations pour comprendre ce qui se passait parce que ça me paraissait louche », confie Regina Enjoh, sous-préfet de Bandja, au reporter Vivien Tonfack.

Une partie du matériel utilisé pour la sale besogne a été détruite et l’autre saisie. De même que 14 250 litres de produits pétroliers.