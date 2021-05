Centrafrique, l’ambassadeur russe, Vladimir Titorenko, quitte Bangui :: CENTRAL AFRICAN

Selon les informations d’Africa Intelligence, l’ambassadeur russe en Centrafrique Vladimir Titorenko va quitter Bangui le 15 mai via le vol Kenya Airways “KQ579” et regagnera la Russie après une escale à Nairobi.



En poste à Bangui depuis le 15 Janvier 2019, l’expérimenté ambassadeur russe avait fait face à son arrivée l’influence très importante du conseiller en sécurité à la Présidence centrafricaine, Valery Zakharov. Lequel, originaire de Saint Pétersbourg, dirige les éléments russes affectés à la garde présidentielle. Très présent dans la vie politique centrafricaine, il rend compte depuis 2018 à Yevgeny Khodotov et Yevgeny Prigozhin, le sulfureux homme d’affaires proche de Vladimir Poutine considéré́ comme le dirigeant et financier officieux de la société́ PMC Wagner qui intervient en Centrafrique.



Guerre de sérail



Proche du Premier Ministre Firmin Ngrebada, Vladimir Titorenko originaire lui de Moscou n’entendait pas pour autant s’effacer devant Zakharov. Il entendait au contraire s’illustrer dans les médias et avait adopté une dialectique guerrière, bien loin des usages diplomatiques que cultive à l’inverse Zakharov.



Dans une conférence de presse tenue à Bangui le 29 mars 2021, à la veille de l’investiture de Faustin-Archange Touadera, Vladimir Titorenko a non seulement accusé le chef de file de l’opposition centrafricaine, Anicet Georges Dologuélé, d’être de connivence avec la rébellion de la Coalition des patriotes pour le changement (CPC); mais aussi le Tchad qui ne jouerait selon pas pas franc jeu avec son voisin centrafricain en ne sécurisant pas sa frontière sud.



Alors que certains voient dans le départ du controversé Vladimir Titorenko un signe d’apaisement dans un contexte d’affrontement larvé entre la France et la Russie en RCA, ce rappel pourrait être interprété comme l’épilogue d’une lutte de pouvoir qui aurait tourné en faveur de Valery Zakharov.