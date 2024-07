FRANCE :: JO-2024: le film documentaire Rio Dos Camaroes en avant-première le 28 juillet prochain.

À l'occasion des jeux Olympiques de Paris qui se déroulent sur le sol parisien , le NGONDO, l'Assemblée Traditionnelle du Peuple Sawa du Cameroun sera mise à l'honneur par la diffusion du film Rio Dos Camaroes qui met en avant la Culture Sawa.

Ce film est la seule œuvre africaine francophone retenue par le Comité International Olympique ( CIO) pour être diffusé lors des Jeux Olympiques.

Il faut le préciser, la projection cinématographique exclusive de ce film est prévue le 28 juillet prochain à Paris à 20H, au cinéma 30 RUE SAINT ANDRE DES ARTS en présence du réalisateur, digne FILS SAWA, Patrick EPAPE qui fera spécialement le déplacement pour vivre cette diffusion.

Au programme projection avant- première, débat en présence du réalisateur et de l'équipe du film. À cette occasion, tous les Fils et Filles Sawa de la Diaspora sont priés de bien se mobiliser en vue de prendre massivement part, en tenue traditionnelle à cet important moment de promotion et de valorisation de la Culture Sawa à l'International.

Contact:+33 07 51 28 65 16.