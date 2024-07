CAMEROUN :: Opération Mobile care: 648 personnes consultées des poches de sang collectées des enfants vaccinés :: CAMEROON

La campagne « Mobile Care » de Boissons du Cameroun se déploie. Elle a pour objectif essentiel d’aider le Ministère de la Santé Publique dans sa politique des soins de santé pour tous.

Au menu, toute l’étendue du Cameroun bénéficiera de cette action citoyenne. Elle était à Edea, département de la Sanaga maritime région du littoral.

Justement, le Changement de dénomination Brasseries du Cameroun qui devient Boissons du Cameroun le 13 Décembre 2022 est venu apporter une nouvelle dynamique à l’entreprise Brassicole. Avec un engagement axé sur : L’évolution, L’engagement, La responsabilité sociétale de l’entreprise.

C’est sur ce dernier point que Boissons du Cameroun a lancé le projet « Mobile Care » qui va sillonner les zones rurales du Cameroun dans les différentes aires géographiques Accompagner l’Etat du Cameroun en particulier le MINSANTE dans sa politique d’humanisation des soins en permettant aux populations défavorisées des zones rurales d’avoir accès aux soins de santé de qualité.

Il s’agit précisément de Contribuer à l’accès aux soins médicaux de santé aux populations les plus démunies porteuse d’affections aigues, chroniques guérissables, contagieuses et non contagieuses. Collecte de 1 000 poches de sang à offrir gratuitement aux banques de sang des hôpitaux de la région ; Remise des chèques santé aux femmes dans les régions concernées.

Prise des paramètres, déparasitage et dépistage des maladies métaboliques, infectieuses et parasitaires courantes (HTA, IMC, Diabète, paludisme, Fièvre typhoïde…) suivi de la prise en charge des pathologies diagnostiquées.

Cette campagne va se deploer sur 6 aires géographiques du Cameroun dont Le Nord - l'Extrême nord Le Littoral -Sud-Ouest L’Ouest et le Nord-Ouest L’Est et l'Adamaoua Le Sud Le centre.