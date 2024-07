CAMEROUN :: Célébration de vie the Chief Dr. Mbengwi Samuel du 29 au 31 août au musée national :: CAMEROON

La cérémonie de célébration de vie the chief Dr. Mbengwi Samuel décédé le 21 juin dernier à Bafang, région de l'Ouest Cameroun des suites d'une longue maladie se tiendra du 29 au 31 août 2024 à l'esplanade du musée national du Cameroun, une initiative du pôle des Détenteurs des Savoirs Immatériels et Arts Divinatoires du ministère des Arts et de la Culture, sous la houlette de son Coordonnateur National Dr. Fobang Philip.

En guise de rappel, avant sa mort, Chief Dr. Mbengwi Samuel était Détenteur des Savoirs Immatériels, Chef Ngomba Société des Détenteurs du Nord- Ouest; par ailleurs Président de l'association des Tradi- Praticiens du Cameroun (TIMA). Capturé par les ambazoniens en 2019, Chief Dr. Mbengwi Samuel, a été torturé par ces derniers plus d'un mois.

Les raisons de sa capture étant de livrer les secrets aux ambazoniens pour déstabiliser les forces de l'ordre camerounaise; avant d'être libérer par ces derniers ils lui ont injecté du poison lent.

Au delà, de cette célébration de vie the chief Dr. Mbengwi Samuel, qui est prévue du 29 au 31 août 2024 à l'esplanade du musée national qui tombe à pic avec la journée mondiale de la médecine traditionnelle, le pôle des Détenteurs des Savoirs Immatériels et Arts Divinatoires a aussi associé à cet évènement d'autres détenteurs qui nous ont précédés à l'au -delà: Dr. Dewah, Papa Bamenda, Papa Essomba Marius, Dr. Imam Modibo, Mama Magni Lydia Megefeh, Abiba etc.

Pendant ces 3 jours de célébration, les articulations suivantes meubleront cette cérémonie : exposition de la pharmacopée traditionnelle, rites et danses traditionnelles, animations musicales.

PROGRAMME DES ACTIVITÉS.

JEUDI 29 AOÛT 2024

8h-9h: Arrivée des invités.

10h: Allocution du Coordonnateur du Pôle des Détenteurs des Savoirs Immatériels et Art Divinatoires.

* 10h30-11h: Dépôt de la Gerbe de fleurs à l'espace aménagé avec la photo du défunt.

11h15-11h45: Présentation de la biographie du défunt Chief Dr. Mbengwi Samuel.

12h-13h :Visite des différents stands d'exposition des œuvres the Chief Dr. Mbengwi Samuel.

14h00 :Interview médias.

VENDREDI 30 août 2024

10h00 :Animations et expositions des œuvres des différents docteurs présents.

14h00: Rites traditionnels pour les défunts.

SAMEDI 31 août 2024

10h00: Animations et expositions.

15h00: Clôture.

Contact presse: 677-34-78-90 / 697-61-56-23

E-mail : myriamzouga450@gmail.com